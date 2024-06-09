台鐵桃園中壢站軌道切換 改客運接駁

為中壢現有前站。（記者黃政嘉攝）

2024/06/09 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣鐵路公司昨天宣布，因應桃園鐵路地下化計畫工程，中壢臨時前站及臨時月台啟用軌道切換施工，六月十五日晚上十點四十分，至十六日上午六點十五分，十六車次列車截短行駛及區間車停駛，桃園站到埔心站之間提供公路客運免費接駁，五到十分鐘開一班。

15日晚10:40至16日上午6:15列車停駛

交通部鐵道局表示，桃園機場捷運延伸中壢站及桃園鐵路地下化施工，同時得維持台鐵營運，所以在既有中壢車站及軌道區增設臨時月台，辦理軌道切換，以騰出用地進行開挖工程，軌道切換作業是讓中壢車站既有軌道銜接上臨時月台軌道。

4站車程1小時 免費接駁

台鐵說，公路客運接駁區間為桃園、內壢、中壢、埔心，車程約一小時，準備四十五輛車對開接駁，四站皆停靠，視情況機動增減班次，民眾可至桃園站後站、內壢站前站、中壢站前站與埔心站後站搭乘，屆時在各站區會有標示指引並安排人員引導搭車。

十五日桃園站、埔心站首班車都是晚上十點四十分發車，末班車則為翌日凌晨零點卅分；十六日桃園站、埔心站首班車都是清晨五點發車，末班車則為清晨六點十五分。

至於截短行駛車次，十五日的部分，嘉義往七堵2046次、苗栗往桃園1298次到埔心就停駛；福隆往北湖4225次、基隆往新竹1273次到桃園就停駛；宜蘭往北湖4235次到鶯歌就停駛。

跨次日車次的部分，嘉義往基隆2264次、苗栗往台北1288次在埔心就停駛；基隆往新竹1281次、基隆往楊梅1283次、基隆往中壢1287次到桃園就停駛；屏東往七堵152次在新竹就停駛。

十六日截短行駛車次，中壢往蘇澳4138次，中壢到桃園這段不開，首站清晨五點半從桃園開往蘇澳；新竹往基隆1112次、北湖往基隆1126次在埔心就停駛；樹調往新竹1109次、七堵往彰化2005次在桃園就停駛。

十五日至十六日特定時段，台鐵提供免費客運接駁從桃園至埔心站區間，是臨時站前站。（記者黃政嘉攝）

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