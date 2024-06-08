為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

包粽贈弱勢 桃園家扶中心、宮廟端午送暖

端午節前夕，桃園家扶中心媽媽志工包愛心粽子，贈送偏遠家庭。（記者黃政嘉攝）

端午節前夕，桃園家扶中心媽媽志工包愛心粽子，贈送偏遠家庭。（記者黃政嘉攝）

2024/06/08 05:30

〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕端午節前夕，昨有多場分送粽子、捐贈物資關懷弱勢的愛心活動，桃園家扶中心送出一千四百顆、八德三元宮發了萬顆愛心粽，楊梅區公所則發送保暖物資，公私協力送暖，都希望讓弱勢人家開心度過端午佳節。

家扶中壢溫媽媽愛家服務隊連續廿三年發送愛心粽，六十位平均年齡七十歲的婦女志工，五日就採購食材，昨晨五點「備戰」洗、蒸糯米及炒料、包粽，下午開車運送三百廿顆到楊梅、觀音、新屋、大園、平鎮等十六戶偏遠家庭，其餘粽子由民眾至中心領取。

單親媽吃粽感受過節氣氛

黃小姐獨力扶養三個小孩，感謝家扶讓他們吃到香噴噴的粽子，有過節的氣氛，也減輕家計負擔；服務隊長許秀嬌說，包粽子的經費是自籌約七萬元，所用的糯米達兩百斤，做得滿心歡喜，畢竟施比受更有福；家扶中心主任張伏杉表示，這群婦女志工花勞力、花時間包粽子，顯現幫助弱勢的價值。

三元宮愛心粽捐贈活動邁入第六年，今年除贈送給各里弱勢家庭，還擴及八德、景仁殘障教養院院生，市議員呂林小鳳感謝乾亨不鏽鋼公司董事長莊福順等多間企業、善心人士，攜手關懷弱勢族群。

楊梅公所送獨老生活物資

另，楊梅區公所與楊梅區後備軍人輔導中心，發送一百八十份枕頭、枕頭套及法蘭絨毛毯給區內獨居長輩，收受物資的鍾先生說，居家環境有很多跳蚤，感謝區公所及時發送新的寢具更換；區長施永恭表示，藉此拋磚引玉，大家對身旁的人多一份關懷與付出，讓愛心散播到社會各角落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播