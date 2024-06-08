包粽贈弱勢 桃園家扶中心、宮廟端午送暖

端午節前夕，桃園家扶中心媽媽志工包愛心粽子，贈送偏遠家庭。（記者黃政嘉攝）

2024/06/08 05:30

〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕端午節前夕，昨有多場分送粽子、捐贈物資關懷弱勢的愛心活動，桃園家扶中心送出一千四百顆、八德三元宮發了萬顆愛心粽，楊梅區公所則發送保暖物資，公私協力送暖，都希望讓弱勢人家開心度過端午佳節。

家扶中壢溫媽媽愛家服務隊連續廿三年發送愛心粽，六十位平均年齡七十歲的婦女志工，五日就採購食材，昨晨五點「備戰」洗、蒸糯米及炒料、包粽，下午開車運送三百廿顆到楊梅、觀音、新屋、大園、平鎮等十六戶偏遠家庭，其餘粽子由民眾至中心領取。

單親媽吃粽感受過節氣氛

黃小姐獨力扶養三個小孩，感謝家扶讓他們吃到香噴噴的粽子，有過節的氣氛，也減輕家計負擔；服務隊長許秀嬌說，包粽子的經費是自籌約七萬元，所用的糯米達兩百斤，做得滿心歡喜，畢竟施比受更有福；家扶中心主任張伏杉表示，這群婦女志工花勞力、花時間包粽子，顯現幫助弱勢的價值。

三元宮愛心粽捐贈活動邁入第六年，今年除贈送給各里弱勢家庭，還擴及八德、景仁殘障教養院院生，市議員呂林小鳳感謝乾亨不鏽鋼公司董事長莊福順等多間企業、善心人士，攜手關懷弱勢族群。

楊梅公所送獨老生活物資

另，楊梅區公所與楊梅區後備軍人輔導中心，發送一百八十份枕頭、枕頭套及法蘭絨毛毯給區內獨居長輩，收受物資的鍾先生說，居家環境有很多跳蚤，感謝區公所及時發送新的寢具更換；區長施永恭表示，藉此拋磚引玉，大家對身旁的人多一份關懷與付出，讓愛心散播到社會各角落。

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