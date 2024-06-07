桃園閩南文化節明登場 八塊厝踩街

桃園閩南文化節昨於八塊厝民俗藝術村舉行開幕記者會，其中總舖師辦桌重現「經典台菜」。 （記者謝武雄攝）

2024/06/07 05:30

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕今年「桃園閩南文化節」明天至廿三日熱鬧登場，規劃有看頭的「藝閣vs踩街」，明天下午三點在八塊厝民俗藝術村、大湳地區街道進行，來自社區、學校、宮廟及社團等四十隊競逐年度最佳團隊，九、十日在藝術村慶端午活動，安排作香包、立蛋體驗及親子陸上龍舟賽，很適合親子同遊。

副市長王明鉅昨主持閩南文化節開幕宣傳時，感謝壽山巖觀音寺、中壢仁海宮、南崁五福宮、桃園景福宮的支持，得以順利舉行，詳情瀏覽官網（https://reurl.cc/MODx4k）或臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/bln34d）。

南崁五福宮主委陳宗賢表示，五福宮以牌坊、大古山等蘆竹地景，敘述早年原住民獵取野鹿與荷蘭人交易，還有文化傳藝團的月琴與二胡彈場等裝飾，打造真人藝閣，參與踩街，屆時由濱海社區發展協會成員表演歌舞。

文化局長邱正生說，「藝陣匯演」廿二、廿三日在陽光劇場，以「青龍、白虎、朱雀、玄武」四大神獸為主題，首次引入演出團隊徵選機制，全台各地藝陣菁英拿出看家本領尬陣。

9日龍獅競賽 16日總舖師辦桌

另，九日國際龍獅競賽「夜光龍」、「高樁南獅」競賽項目，國立體育大學隊與國外隊伍競技；十五日在市府綜合會議廳舉行文化國際論壇，主題「跨域連結‧本土國際」，邀國內外學者對話；十六日還有總舖師辦桌內容精彩可期；今年首度推出數位集章活動，完成者有機會得到文創紀念品。

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