（桃園）手寫論文9萬字 周義祥89歲拿碩士

手寫9萬字論文，89歲的前教育部副統計長周義祥喜拿碩士，創中原大學畢業生紀錄。（記者李容萍攝）

2024/06/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中原大學今年出現校史最高齡畢業生，是宗教研究所八十九歲碩士專班周義祥，他曾任教育部副統計長，實踐「活到老，學到老」，以兩年時間完成一八○頁、九萬餘字的論文，依聖經、神學及統計方法，採用自我評量量表，蒐集教會教友對基督信仰及生命靈性的資料進行統計分析，並編裝教友各項指標值、信度、效度分析，提供教會成長改善的準則及方向，終身學習精神獲肯定。

宗教所副教授王學晟說，周的「自然健康基督教教會成長指標研究：以新北市中和喜樂城靈糧堂為例」論文，經Turnitin防止抄襲比對軟體的檢測，相似率僅五％，足見其學術誠信和嚴謹態度。

周義祥一九三五年生於中國山東，一九四九年隻身跟流亡學生來台就讀初中、高中，數學成績優異，一九五六年考進台灣大學農業經濟系，畢業後曾於原台灣省政府多個機關服務，後調升教育部副統計長，公職期間曾主辦全國家庭收支調查，參與全國農漁業普查、工商服務業普查、戶口普查督導等，二○○一年退休。

周義祥信仰基督教，家住新北市中和，錄取宗教所後，特地到桃園市中壢租房，每天最早到校，從不缺席；他說，不會注音符號打電腦，所以手寫論文，寫好字拍照傳給在美國的女兒繕打，來來回回校稿完成論文，讀書不會覺得累，上課從沒打瞌睡，喜歡跟年輕人在一起，可以天南地北聊，飲食沒禁忌也不常運動，仍有良好活動力與清晰腦力。

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