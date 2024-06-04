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《桃園》棒球員脊椎盤突出 微創手術除病灶

李奇軒（左）因運動傷害造成腰背痛，骨科主治醫師何京澤（右）內視鏡手術成功，讓他重返球場。（聯新國際醫院提供）

李奇軒（左）因運動傷害造成腰背痛，骨科主治醫師何京澤（右）內視鏡手術成功，讓他重返球場。（聯新國際醫院提供）

2024/06/04 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕目前是輔大棒球隊主力球員的李奇軒，二年前高中時期因高強度的比賽、訓練，大小傷不斷，腰背痛宿疾時常困擾著他，不僅影響場上表現，劇烈疼痛時更無法入睡，家人陪他到醫院求診，經檢查發現竟是二乘二公分脊椎盤突出，連醫師也說這麼大的脊椎盤突出很少見且非常痛，所幸手術成功，讓他第二天就能重回球場練球。

聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤指出，脊椎盤平時猶如水球般，支撐著脊椎間運動衝擊，但可能因用力過猛，或姿勢不正確，讓水球突出一塊，壓迫神經造成劇烈疼痛。他表示，「單孔脊椎內視鏡手術」，只需開○．八公分傷口，以特製的內視鏡工具伸入病灶處，將壓迫神經的突出脊椎盤去除，不需要切斷肌肉即可醫治，幾乎無副作用，手術完隔天即可出院正常生活，破壞小、恢復快，很適合運動員。

李奇軒說，手術後他感覺腰椎部分「空空的」，之前壓迫在腰椎的突出物消失了，所有的疼痛感也都消失；但他的背部肌力還不足，花了三個月時間持續強化肌肉，現在已經可以回到球場進行高強度的訓練。何京澤也提醒，雖然是微創手術，但手術後還是會有肌肉無力的情況，需要一段時間復健和休息，才能讓身體逐漸恢復到健康狀態。

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