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首頁　>　桃園市

《桃園》集水區降雨 石門水庫蓄水逾7千萬噸

受惠這幾波鋒面降雨，石門水庫蓄水量持續上升，昨已重返7000萬噸大關。（記者李容萍攝）

受惠這幾波鋒面降雨，石門水庫蓄水量持續上升，昨已重返7000萬噸大關。（記者李容萍攝）

2024/06/04 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕梅雨鋒面雲系持續移入台灣，桃園市石門水庫集水區近日連續降雨，截至昨晚六點，大壩水位回升至二二五．○九公尺（滿水位二四五公尺），蓄水量七一一七萬噸、蓄水率卅四．七％，距上次蓄水量破七○○○萬噸已是二個多月前，水情轉趨穩定。

由於今年春雨不如預期，石門水庫於四月中旬時，大壩水位一度降至二一九．三公尺，蓄水量四九八五萬噸，蓄水率僅廿四．二九％，蓄水率面臨「二」字頭保衛戰，比二○二一年的百年大旱同期更低，當時遊客驚見水庫蓄水快要探底，憂心「這個夏天怎麼過」？

水位回升至225.09公尺 蓄水率34.7％

對於外界感覺石門水庫這波鋒面降雨進帳似乎不如中南部水庫？水利署北區水資源分署表示，石門水庫集水區面積很大，降雨反應在水庫水位及蓄水量速度較其他水庫慢，水位及蓄水量仍持續上升中；石門水庫受惠這幾波鋒面降雨的挹注，截至昨晚蓄水量逾七○○○萬噸，已是三月廿二日上午七點的水情，近期降雨水量持續入流超過出水量，五天下來水庫蓄水量已增加二五二萬噸，水量及水位仍持續增加中。

可維持穩定民生產業用水、農業供灌

北水分署副分署長郭耀程表示，近日降雨對各水庫水情都有助益，依目前石門水庫水量管控，可維持穩定供水，其中公共給水（民生及產業）管控每日一○五萬噸水量，在民眾與產業配合節水下，實際每日平均供水約七十五至八十萬噸；另外，為完成一期稻抽穗供灌，也與農田水利署桃園、石門管理處合作配合降雨節水供灌，優先使用河川及埤塘水源供灌，六月管控農業供灌三七○○萬噸水量，有信心可滿足一期稻作抽穗生長需求，且依氣象資料分析，六月上旬山區降雨可能性仍高，透過節水操作及加強引水，各項供水趨於穩定。

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