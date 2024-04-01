桃園中壢中興巷都更 社宅10月招租

桃市政府首件公辦都更「中壢中興巷」，圖左棟的市府棟將啟動社會住宅招租作業。（記者李容萍攝）

2024/04/01 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市首件公辦都更案「中壢中興巷」，已於三月廿七日取得使用執照，目前正進行驗收，後續室內裝修工程也準備進場，預計於今年九月裝修完成，其中九十三戶社會住宅將於十月啟動招租作業，並有活動中心、中壢派出所進駐；地方建議，該處是中壢早年繁榮區域，盼引進商業設施，刺激周邊商業發展。

位「瞎子巷」 桃市首件公辦都更

中壢中興巷都更案位於中壢區康樂路、中榮路口，過去為老舊警察宿舍，早年又被稱為「瞎子巷」，有許多算命攤及麵類美食，是老一輩中壢人的共同記憶，之後隨著住戶陸續遷出而凋零，由於基地位處中壢市中心、鄰近中壢火車站，市府引進民間資金，由昇陽建設投資十四億元，自二○二○年四月啟動都更工程，興建兩棟廿層大樓，其中一棟由市府分回。

社宅93戶 有2房型、3房型

桃園市府住宅發展處指出，市府分回的大樓，將有中壢派出所、市民活動中心及樂齡學習中心進駐，並有社會住宅空間，包含兩房型五十間、三房型四十三間，另有住戶交誼廳，室內設備均提供空調、熱水器及家具基本配備。

桃園市議員謝美英表示，中興巷是桃園首件公辦都更案，現在終於完工進行驗收，深具指標意義，地方樂見其成，有鑑於該處位於中壢精華區，千萬不能變成蚊子館。她認為，位處中壢核心區域的中壢、中建、中榮三里欠缺公共空間，希望該案納入規劃，且建議社宅招租價格可以更親民，以符政府開辦社宅精神。

老中壢繁榮區 地方盼引進商場

市議員彭俊豪也說，此大樓興建時，將地下停車場的排氣設施朝巷弄排氣，他於日前安排會勘，要求相關局處應設法改善；另外，市府棟讓中壢派出所進駐並提供市民活動空間是好事，然而地方也有聲音，期盼引進商場等商業設施，才能與鄰近的大時鐘商場及中平商圈串連，讓過往老中壢市區繁榮的景象可以延續，也希望市府在空間上的安排能有更多可能性。

住宅處回應，兩棟建築由昇陽、市府分回，市府基於公益空間的需求，一樓並沒有店面規劃，而昇陽所分回規劃作為住宅，一樓也未規劃商業用途。

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