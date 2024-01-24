拉拉山銀白世界 東眼山也下雪

拉拉山銀色雪景，吸引遊客上山追雪。（記者李容萍攝）

2024/01/24 05:30

復興後山巴崚、光華、三光、高義4校 道路結冰今仍停課

〔記者李容萍／桃園報導〕入冬最強寒流伴隨豐沛水氣，復興區昨天凌晨喜迎今年第一場瑞雪，不僅拉拉山國家森林遊區淩晨降雪，連位於前山海拔僅約一千公尺的東眼山國家森林遊樂區，也在暌違八年後再次下雪，時值寒假，許多遊客闔家上山追雪，農業部林業及自然保育署新竹分署考量兩園區道路多處結冰，進行車輛管制措施，僅開放加掛雪鏈車輛進入，其餘車輛將全數禁止進入、遊客需步行入園。

市府教育局昨天晚間也宣布，因復興區後山華陵、三光、高義三里、四校（巴崚、光華、三光、高義）通學道路仍結冰濕滑，考量安全，今天仍停課一天；復興區長蘇佐璽則綜合考量家長需求，宣布後山的區立幼兒園華陵分班今正常上班上課。

3地即時影像 20萬人次觀看

拉拉山降雪多在十二月到一月間，上次下雪是去年一月廿四日，剛好時隔一年，這波寒流到來前傳出可能降雪，山區民宿出現訂房潮，昨天後山拉拉山降下大雪，以往較少降雪的下巴陵，包括巴陵隧道及遊客中心都有零星下雪，甚至前山的東眼山也下雪，吸引不少遊客上山追雪。

市府觀光旅遊局在上巴陵停車場安裝的４Ｋ高解析即時影像設備於前天啟用，啟用次日就遇到下雪，觀旅局統計啟用首日衝上八萬人次觀看，加上拉拉山遊客中心及三龜戲水即時影像，總計有廿萬人次觀看。

專程從金門來拉拉山追雪的張姓、黃姓女遊客興奮表示，能在拉拉山賞雪「真的很嗨」；一早從龍潭上山的另一女遊客帶著國小放寒假的女兒，和家人一起在白雪的道路「滑雪」，小女兒直呼「第一次追雪超開心」。

大溪警分局表示，昨天凌晨三、四點，復興區桃一一六縣道十一公里終點處氣溫達攝氏○度，伴隨持續細雨逐漸降下冰霰，造成路面結冰，車輛易打滑，警方於巴陵派出所前實施交通管制，未加裝雪鏈車輛均禁止進入桃一一六縣道及中心路。

林業及自然保育署新竹分署提醒民眾，寒流來襲，請於上山前注意氣象預報，並注意安全與保暖。

東眼山暌違8年後再次下雪。（林業保育署新竹分署提供）

拉拉山下雪，達觀渡假農場往外看，一片雪白。 （達觀渡假農場提供）

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