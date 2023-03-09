桃園新建市美館預算47億 估後年完工

2023/03/09 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立美術館新建工程原定明年六月完工，市府工務局長汪在宙昨在議會臨時會專案報告時坦言，七年前招標時就因建造成本高漲，廠商不願投標，在預算無法補足情況之下，只能減項發包，導致完工也無法取得使用執照，要做回當初減項的項目，需另編列約十億元，預計後年八月完工。

過去減項發包 需10億「補回來」

汪在宙說，減項工程基本上不是主要工程即可，美術館減項項目包含景觀、飾裝、空調、機電等工程，從二○一六年起編列預算，由於營建物價幾度調高，至今共編列卅七‧七億元，減項部分還要十億元左右經費，總經費將增至四十七億餘元。

國民黨議員凌濤質詢說，美術館當初減項少了六‧九億元預算，後來工程經費不減反增，後續還要十億元，否則沒有冷氣、機電設備，根本沒有辦法使用，要求市府清查還有多少件毛胚屋工程。

藍綠議員質詢交鋒 氣氛火爆

民進黨議員魏筠、王珮毓、林志強都認為，當時碰到缺工缺料問題，後來又受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，建造成本飛漲，減項發包是很正常的事情，可讓計畫儘快定案；林志強說，工程調整是常態，議會不是危言聳聽、帶風向的場合，藍營不要這樣檢肅前朝。

王珮毓說，桃園市自一九五○年以來，扣除無黨籍、民進黨民選首長執政期間共約十三年，國民黨執政多達六十年，沒有總圖書館、美術館，是鄭文燦任內推動建設，如今國民黨重新執政，又在扯後腿，事實上因疫情下的缺工、缺料情形仍然存在，目前市府有很多圖書館分館、市民活動中心工程無法發包，這是結構性問題。

由於藍綠議員發言你來我往，相當火爆，大會主席、副議長李曉鐘見狀建議暫時休息，遭綠營拒絕，國民黨議員黃敬平提程序問題建議休息，王珮毓也喊「不行」，藍綠議員又針鋒相對，李曉鐘連忙裁示休息，避免衝突擴大。

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