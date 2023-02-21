龍潭看魯冰花、北橫賞櫻 留意交管

「戀戀魯冰花」活動登場，民眾走入客庄山間茶園欣賞金黃色魯冰花海。（記者李容萍攝）

2023/02/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二三戀戀魯冰花」於十九日起至廿八日在龍潭區大北坑、三和地區登場，復興區台七線沿線、桃一一六線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場則為「北橫櫻花季」賞櫻熱門景點，而二二八連假將至，龍潭、大溪警分局已對轄區易壅塞路段規劃交通疏導管制，請賞花、賞櫻遊客配合。

市府客家事務局統計戀戀魯冰花活動首日有三萬五千人次參觀，時值魯冰花季，龍潭區內又有龍潭大池、石門水庫等景點與小人國及六福村遊樂園，考量二二八連假期間交通流量較大，龍潭警分局對前往大北坑魯冰花觀賞區道路，將採單循環方式管制，請汽機車駕駛人遵守單向通行，且沿路均不提供停車位，車輛可停放至會場規劃停車場；活動另有接駁車服務，民眾可搭乘公路客運至龍潭區龍潭運動公園站或楊梅區的楊梅火車站後站（金德路與成德二街交叉路口），即可搭乘接駁車前往會場。

大溪警分局即起至三月十五日實施北橫櫻花李交管，桃一一六線往中心路進入恩愛農場周邊，於進、離場時均採整點放行；市府風景區管理處為緩解賞櫻期間車人潮，即起至三月十日也安排免費賞櫻接駁專車，接駁往返地點為上巴陵停車場林班口，接駁車為九人座，約廿分鐘一班次，請賞櫻遊客多加利用。

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