（桃園）諾羅病毒校園群聚感染 本月2起

各校要求學童勤洗手避免感染。（記者許倬勛攝）

2023/02/21 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕諾羅病毒來勢洶洶，二月已發生五起校園通報腹瀉群聚案件，其中兩件檢出為諾羅病毒，市府衛生局統計指出，全市二月確診人數有逐週上升趨勢，首週有一萬五八三五人，上週增至一萬七六六六人，提醒民眾注意飲食衛生及勤洗手，市府教育局也針對營養午餐管理、校園消毒加強宣導並督導落實。

衛生局表示，諾羅病毒是屬於病毒性腸胃炎，發病症狀為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛等，傳染性極強又好發於冬末春初，症狀通常持續一至十天，尤其對於嬰幼兒、年長者的危害最大，過去曾有幼兒園學生感染諾羅病毒在教室嘔吐，教師以清水清洗，未料隔日全校學生全染病，不得不慎。

諾羅病毒要如何防範，衛生局副局長蘇博文提醒民眾於如廁後、進食或準備食物前應正確洗手，烹煮菜餚更應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的食物，而病患污染的衣物、床單應立即更換，起居空間應以稀釋後的漂白水消毒。

教育局體育保健科長鄭卉玶表示，已要求營養午餐廠商進行烹煮須符合「五要」原則，包含要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要低溫保存，另已行文各級學校落實「生病不上課」，解除症狀四十八小時後再復學，並加強教室全校消毒並落實確診通報流程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法