（桃園）都計案民眾不滿 蓋亞東醫院卡關

桃園亞東紀念醫院預定地現為遠東紡織內壢廠，待都計案通過後方能施工。（記者許倬勛攝）

2023/02/21 05:30

公園狹長、醫專道路小 招致反彈 都發局︰協助調整計畫內容

〔記者許倬勛／桃園報導〕二○二○年市府通過「內壢車站附近地區都市發展計畫」，計畫中包括設立桃園亞東紀念醫院，隔年也通過衛福部醫事審查，同意設立一般病床四八二床，但近期卻傳出當地民眾對該都計案中的公園配置規劃有疑慮，導致都計案難以順暢進行，若該案未能在二○二五年三月通過、二○三一年前啟用醫院，已獲同意的床位恐將被取消。

遠紡內壢廠區開發 土地達10.7公頃

市府都發局表示，已協助遠東集團調整計畫內容，遠東預計下月十一日召開說明會向地方民眾說明，待說明會召開後，再由都發局修改後，將都計方案報請內政部都委會續審。

桃園亞東醫院預定地為遠東紡織內壢廠區，屬乙種工業用地（乙工四），市府配合鐵路地下化，檢討內壢火車站周邊工業區，而遠東集團也有意參與，因此透過都市計畫變更，轉型成商業區、住宅區、醫療專用區等，計有十．七公頃土地。

申請482病床 醫院2031年前須啟用

根據土地變更內容，其中醫專區佔五一六八坪，遠東集團挹注近百億元設立桃園亞東醫院，設立四八二床位、定位為區域型醫院，原預計最快二○二七年啟用，但因都計變更程序及地方疑義，已向衛福部申請展延至二○三○年。

立委魯明哲表示，按都計相關規定，乙種工業區變更，廠商必須回饋卅％公共設施用地及十．五％建地，遠東集團三年前就承諾施設公園綠地及銜接商業區及醫院道路，但審視其內容，卻發現三千坪的公園形狀竟是狹長型，且醫專區道路不足六公尺，引起地方強烈反彈，近千人聯署要求遠東改善。根據醫院設立或擴充許可辦法，經衛福部許可設置病床，未於十年內設立醫院者，將被取消許可。

遠東集團同意退縮建物調整改善

魯明哲透露，為讓醫院能順利設置，遠東集團也釋出善意，上週所提供的最新資料中，都計方案已新增醫專區內八公尺東西向道路，另透過退縮遠東路及興仁路側建物，將公園調整為帶狀公園，沿線設置沙丘、廣場、毛孩運動區等，初步取得地方共識、期待都更案及早完成。

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