搶救「燃藜第紅樓」 桃市公告暫定古蹟

2023/02/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中壢區正大街上有一一三年歷史的劉姓旺族「燃藜第紅樓」，中、西式建築精緻並列、環境優雅，日前傳出土地產權已移轉，開發商昨要拆除改建，文史團體緊急通報市府搶救，文化局前天公告為「暫定古蹟」，並安排警方巡邏，將儘速啟動文化資產審議程序認定有無文資保存價值。

桃園市鄉土學友會指導老師姚其中說，燃藜第紅樓於日治時代明治四十三年（公元一九一○年）建成，燃藜第為劉氏古厝，格局為一堂二橫屋客家傳統建築，紅樓是古厝附屬建物，具紅磚、拱圈、走廊等英式建築元素，一中一西並列的建築物，在台灣相當罕見。

姚表示，燃藜第、紅樓的工法都非常講究，屋況保存良好，紅樓後方還有日式庭園，昭和九年間興建的小橋，最特別的是私人防空洞，凸顯當時處於戰爭威脅；劉家是中壢發展的重要家族，由早期劉家人曾任代表會主席、鎮長、議員等職務，可見一斑。

市長張善政昨受訪說，燃藜第紅樓產權剛剛轉移，傳出可能拆除，這是愛護文資的朋友不樂見的，市府用最快的速度完成「暫定古蹟」程序。

文化局文化資產科長董俊仁說，「桃園市有形文化資產普查計畫」，燃藜第紅樓名列其中，公告為「暫定古蹟」後，該局將儘快邀集文資委員會勘，審議期間內視同古蹟，若有毀損情事，依「文資法」可處六個月以上、五年以下有期徒刑，併科五十萬元以上、二千萬元以下罰金。

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