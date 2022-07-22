為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    桃園》表揚特優50位里長 2人服務長達24年

    桃園市長鄭文燦（左二）頒獎給大園區大海里長郭正明（右二）等50位特優里長。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（左二）頒獎給大園區大海里長郭正明（右二）等50位特優里長。（記者周敏鴻攝）

    2022/07/22 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府昨天舉辦今年度特優里長與績優民政人員表揚活動，市長鄭文燦頒獎給五十位里長、十六位績優民政人員，他致詞表示，里長與民政人員秉持熱情，不畏武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，颳風下雨也不辭辛勞，提供民眾不間斷的優質服務，成為推動市政最重要的角色。

    8人下月接受內政部表揚

    獲獎特優里長中，龍潭區高原里長黃玉琴、大園區大海里長郭正明，從升格前的桃園縣村長到升格後的桃園市里長，都已連續擔任六屆共廿四年，深受地方肯定，他們與桃園區寶山里長黃寬量、中壢區光明里長林坤泉、平鎮區東勢里長游鳳祿、龜山區大湖里長蔡招治、觀音區坑尾里長姜仁新、復興區三民里長薛榮裕等八人，將於八月廿四日接受內政部表揚。

    社造推手 艾草粄粽暢銷

    鄭文燦表示，感謝里長的無私付出，以黃玉琴為例，為了發展社區營造、關懷弱勢家庭，推動高原社區發展協會成立香艾工作坊，開發社區的品牌商品「艾草粄粽」，每年端午節前後都有民眾爭相購買，訂單曾多達三千顆，既能推廣客家美食，也能創造就業機會。

    郭正明曾於二○一八年爭取桃園市參與式預算，辦理「大海里樂活老與小」，為里內的長者、幼童規劃許多精彩活動，如自然講座賞鳥行、皮雕手作課程等，讓里民老幼的生活更有趣；郭正明也設置關懷據點廚房與教室，規劃「福田菜園」種植蔬果青菜以烹煮、共食，甚至無償提供自家的農地改建為槌球場，供民眾運動促進健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播