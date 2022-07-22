桃園》表揚特優50位里長 2人服務長達24年

桃園市長鄭文燦（左二）頒獎給大園區大海里長郭正明（右二）等50位特優里長。（記者周敏鴻攝）

2022/07/22 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府昨天舉辦今年度特優里長與績優民政人員表揚活動，市長鄭文燦頒獎給五十位里長、十六位績優民政人員，他致詞表示，里長與民政人員秉持熱情，不畏武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，颳風下雨也不辭辛勞，提供民眾不間斷的優質服務，成為推動市政最重要的角色。

8人下月接受內政部表揚

獲獎特優里長中，龍潭區高原里長黃玉琴、大園區大海里長郭正明，從升格前的桃園縣村長到升格後的桃園市里長，都已連續擔任六屆共廿四年，深受地方肯定，他們與桃園區寶山里長黃寬量、中壢區光明里長林坤泉、平鎮區東勢里長游鳳祿、龜山區大湖里長蔡招治、觀音區坑尾里長姜仁新、復興區三民里長薛榮裕等八人，將於八月廿四日接受內政部表揚。

社造推手 艾草粄粽暢銷

鄭文燦表示，感謝里長的無私付出，以黃玉琴為例，為了發展社區營造、關懷弱勢家庭，推動高原社區發展協會成立香艾工作坊，開發社區的品牌商品「艾草粄粽」，每年端午節前後都有民眾爭相購買，訂單曾多達三千顆，既能推廣客家美食，也能創造就業機會。

郭正明曾於二○一八年爭取桃園市參與式預算，辦理「大海里樂活老與小」，為里內的長者、幼童規劃許多精彩活動，如自然講座賞鳥行、皮雕手作課程等，讓里民老幼的生活更有趣；郭正明也設置關懷據點廚房與教室，規劃「福田菜園」種植蔬果青菜以烹煮、共食，甚至無償提供自家的農地改建為槌球場，供民眾運動促進健康。

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