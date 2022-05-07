勇赴防疫第一線 護師葉翠芬獲獎

國軍桃園總醫院護理部副主任葉翠芬獲選為優良護理人員。（記者周敏鴻攝）

2022/05/07 05:30

去年桃醫群聚染疫 她到場協助 今年也到多家企業 提供移工檢疫

〔記者周敏鴻／桃園報導〕五一二國際護師節將屆，桃園市政府昨辦優良護理人員表揚活動，市長鄭文燦感謝一二○位獲獎者的無私付出，其中，國軍桃園總醫院護理部副主任葉翠芬，多次勇赴爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染企業現場，提供移工檢疫、收容等服務；她受訪說，確診或被隔離的民眾，心理壓力都很大，唯有完善的服務才能給予最大的支持。

去年初衛生福利部桃園醫院發生群聚染疫事件時，葉翠芬主動向市府衛生局請命，協助推動醫院的動線規劃、衛材準備等事務並參與採檢工作；今年多家企業群聚疫情，她夜間接獲通知後趕赴現場，執行一百多名移工入住檢疫所、後續確診個案收治、解隔離的接送安排等作業。

林素英培訓人力 沈淑貞照護病患

林口長庚紀念醫院護理部部務室護理督導林素英於武肺疫情發生後，啟動二二○位護理師個人防護裝備訓練，奠定了照護專責病床的人力基礎；敏盛綜合醫院急診室護理師沈淑貞面對不斷前來求診的患者，儘管須長時間穿著全套防護裝備，仍耐心傾聽患者需求並給予最佳的照護品質。

護師節前夕 市府表揚優良護理人員

鄭文燦表示，全市有一萬六五○○餘位護理人員，都是堅守防疫第一道防線的白衣天使，市府在國際護師節前夕頒獎給表現優異的護理人員，肯定他們的付出，也希望外界看見他們的努力，給予更多的支持。

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