桃園航空城工程簽約 啟動廉政平台監督

桃園航空城區段徵收統包工程11月進場施工，市長鄭文燦（左五）代表市府與得標廠商簽約，同步啟動廉政平台監督工程執行。（記者鄭淑婷攝）

2021/10/16 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程」11月進場施工，市長鄭文燦昨天代表市府與10家得標廠商簽約，並偕同行政院公共工程委員會、廉政署、桃園地檢署、調查局桃園市調處等機關首長，啟動「航空城區段徵收工程廉政平臺」，共同監督工程執行。

總工程經費達581億

市府航空城工程處長徐世正表示，全案計畫總面積4564公頃，包含交通部負責的蛋黃區與市府負責的蛋白區，其中，市府主辦航空城第1期發展區1190公頃，及交通部委託代辦海軍基地及周邊地區共566公頃，總面積1756公頃，分為10個標案，將施作道路、共同管道、橋梁、公園等基礎建設，因總工程經費達581億元，與廠商簽約時同步啟動廉政平台，依進度揭露採購案件背景、規劃過程、案件釋疑等訊息供各界檢視。

預計11月開工 2027年完工

鄭文燦說，航空城計畫走了10年，終於進入實質開發階段，10個工程預計11月開工、2027年完工，採取先建後遷、離村不離鄉、一里一安置及居民權益極大化作法，在土地分配上有96%地主已繳交同意書，地上物拆遷補償也有10大優惠，將補償金提高60%，目前有85%所有權人完成協議價購，希望能在保障居民權益立場上，建立工程最大共識。

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