桃園海芋季吸客90萬 民怨接駁車難等

因人潮絡繹不絕，不少遊客抱怨等不到接駁車。（記者魏瑾筠攝）

2021/04/05 05:30

不少遊客走2公里路到會場 市府強調已協調業者視人潮機動發車

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「2021桃園彩色海芋季」正在大園區溪海休閒農業區熱鬧舉行，昨天還在連假中，儘管天氣陰冷且風勢不小，仍吸引許多遊客造訪，人潮絡繹不絕，但不少遊客抱怨等不到接駁車，走了2公里路到會場，「還沒看到花，腳就酸了」。市府農業局表示，連假期間人潮眾多，已協調業者視人潮機動發車，減少民眾等待時間。

據農業局統計，昨天清明連假第三天，共吸引逾16萬人次造訪，活動從上月27日至昨天已逾90萬觀賞人次。

化身海底世界國王 鄭文燦同歡

昨天是兒童節，會場舉辦「海底總動員」動感帶動唱，溪海大自然幼兒園的小朋友們變裝成小丑魚和蝦蟹等各式海洋生物，模樣可愛；市長鄭文燦也戴上皇冠、穿著紅色披風化身海底世界國王，與孩子們同歡，小朋友個個充滿活力，興奮地活蹦亂跳，相當開心。

鄭文燦說，今年彩色海芋季結合科普知識，7件裝置作品不僅展現海洋生物的多元樣貌，並透過作品說明牌及官網進一步解說生物知識，遊客們可以打卡拍照、穿梭市集，也可以到鄰近農場購買在地栽培的小盆花。

鄭文燦自掏腰包購買雞蛋、皮蛋等農產品支持小農攤商，他還從豆干、皮蛋吃到蘿蔔糕，喝了天然檸檬飲，逛完一圈才心滿意足離開。

展期至11日 還有音樂會等表演

桃園市府農業局長郭承泉表示，海芋季展期至本月11日，參觀人潮最高峰出現在清明連假首日、超過18萬人次造訪，今天是清明連假最後一天，下午有「繽紛花田音樂會」；下週六、週日分別有「搖滾Wave」音樂饗宴、「夢幻氣泡」表演等。

為維持活動會場交通順暢，警方於海芋季會場周邊進行交通管制，只有當地居民或是持有通行證者可開車進入，遊客只能把車停在外圍，搭乘接駁車或步行進入會場。昨天人 潮眾多，不少遊客等不到接駁車，只好步行約2公里路進會場，引發抱怨；市府農業局說，接駁車分為園區內、園區外及至各農場的服務，原規劃平日每半小時一班次、假日15分鐘一班次，連假期間已改為視人潮情況機動發車。

桃園彩色海芋季開幕至今已吸客逾90萬人次。（資料照，桃園市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法