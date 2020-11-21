《桃園7連霸議員》 張運炳賄選 判3年半定讞

桃園市議會第二屆市議員因案解、辭職者名單。（整理、製表：記者謝武雄）

2020/11/21 05:30

〔記者許倬勛、謝武雄、張文川／綜合報導〕桃園市7連霸無黨籍市議員張運炳前年競選連任涉嫌賄選案，法院一、二審都依公職人員選舉罷免法「交付賄賂罪」，將他判刑3年6月、褫奪公權4年，同案其堂弟兼助理張芳焱判刑2年、褫奪公權2年，最高法院認為二審判決沒有違誤法令之處，昨駁回上訴，全案定讞，由檢方啟動防逃機制。

張運炳昨天傍晚受訪說，「我已經知道結果，人在台中，不好意思，謝謝」，旋即切斷手機通話；他的親近友人表示，張運炳曾罹患口腔癌，賄選東窗事發後，病情復發，接受化療，生活深入簡出，手機號碼也換了，只與家人聯繫。

判決指出，張運炳2018年11月24日選舉投開票當天凌晨，與張芳焱支付樁腳1萬2000至4萬元現金賄選，結果連任成功，行賄過程被檢調跟監蒐證，桃園地檢署隔年1月31日將2人依違反選罷法賄選罪提起公訴，並提起民事的當選無效之訴。

桃園地院去年6月28日判張運炳當選無效，張上訴高等法院後，自知翻盤無望，今年初撤回，2月14日向議會請辭，遺缺由同選區「落選頭」葉明月遞補。

張運炳在一審時答辯，4名樁腳本來就是他的支持者，就算有收錢，也不會影響選舉結果，但法官認為2人行賄犯行明確，判刑並褫奪公權，案經接連上訴高院、最高法院，高院維持原判罪名與刑期，並宣告沒收預備行賄的92萬元賄款，最高法院認定二審判決無違誤，昨駁回上訴而定讞，2人近期須入獄。

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