大溪百年老校舍拆遷動土 後年完工

桃園市大溪區百年老校員樹林國小，迎曦樓因達使用年限及緊鄰車流大的台三線，噪音影響學童學習環境，市府今進行老舊校舍拆除暨新建教學大樓工程動土典禮，預計2026年下半年竣工。（記者黃政嘉攝）

2024/12/31 13:27

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市大溪區員樹林國小創校於1913年，迎曦樓因達使用年限及緊鄰車流大的台三線，噪音影響學童學習環境，市府教育局今進行大樓老舊校舍拆除暨新建教學大樓工程動土典禮，校園將新建3層教學大樓，總經費逾1億7879萬元，預計2026年下半年竣工，提供大溪學童更完善的學習環境。

市府教育局長劉仲成表示，此工程預計拆除緊鄰台三線的迎曦樓計18間教室，並於離台三線較遠的校園後方新建3層樓12間教室的教學大樓，並更新200公尺操場，減少台三線噪音影響。新校舍外觀以框景意象搭配金屬欄杆，塑造現代建築美感，並以窗框特色達遮陽效果，融入校園整體風格，盼透過工程，為員樹林的孩子們打造安全、舒適、現代化的學習環境。

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市長張善政表示，員樹林國小是百年老校，即將拆除之迎曦樓作為學校的代表建築之一，陪伴了無數學生成長，見證了員樹林地區教育的發展，隨著校舍逐漸老化，加強磚造的建築物結構已達使用年限，市府向教育部爭取校舍拆除整建工程，獲中央補助逾8696萬元，市府自籌逾9183萬元，讓大樓遷建工程得以進行，新建的教學大樓將結合學生的學習需求、現代化教學設計理念，提供嶄新教室、科技設備以及環保友善的設施，為大溪學子創造更理想的學習空間。

校長黃玉宏表示，新校舍透過不同大樓間的聯絡廊道，連結各教學區域，完工後，將成大溪區校園建設的一大亮點，為學生帶來更多元的學習資源，同時新設操場能成為與社區居民共享的空間。

桃園市大溪區員樹林國小將新建3層教學大樓，總經費逾1億7879萬元，預計2026年下半年竣工，圖為設計模擬圖。（桃市府教育局提供）

桃市長張善政（右2）與市府教育局長劉仲成（左2）參與開工動土典禮。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪區員樹林國小是百年老校，即將拆除之迎曦樓作為學校的代表建築之一。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪區員樹林國小學童與市長張善政合影。（記者黃政嘉攝）

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