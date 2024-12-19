準公托評鑑丙不補助 桃園家長抱怨負擔大增

桃園市議員黃瓊慧說，明明是托嬰中心沒通過評鑑，卻懲罰到家長。（資料照）

2024/12/19 19:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市有2家準公共化托嬰中心，因評鑑丙等失去準公共化資格，連帶政府也取消補助資格；由於每月差額達1萬元，不少家長向市議員黃瓊慧抱怨。婦幼局幼兒托育科長蘇美惠表示，考量轉銜也要時間，這兩所托嬰中心補助到明年三月底，此外，市府也提供轉銜服務，轉介至其他托嬰中心或準公共保母，政府還是會有補助。

黃瓊慧表示，桃園區有2家準公共化托嬰中心沒通過評鑑、被降為丙等，導致準公共化資格及補助被取消，1年補助少了12萬元；明明是托嬰中心沒通過評鑑卻懲罰到家長，上半年很多家托嬰中心額滿，要等到下半年才有缺額，而9月以後晚讀的幼兒，不能提早讀幼幼班、托嬰中心又不收變成人球。

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蘇美惠說，托嬰中心評鑑按衛生福利部規定辦理，分成行政、托育、衛生等3大指標，各項得分都有明確規範，其中衛生保健40分，考評項目將近100項，例如「依嬰幼兒年齡及發展需求，定期進行發展篩檢並記錄」滿分2分，托育部分也是40分、行政管理20分，總分低於70分為丙等，將失去準公共化資格。

蘇美惠表示，目前中央對公公及準公共化托嬰中心收費上限為每月2萬1千元，中央每月補助1萬3千元、桃園市政府補助2千元，也就是說家長最高自付6千元，但托嬰中心失去準公共化資格後，嬰幼兒就讀將沒有補助，只能領取每月5千元的育兒津貼，每月差額達1萬元。

至於準公共保母是採取將嬰幼兒送到保母處或保母到府，目前準公共保母每月收費不超過1萬7千元，中央每月補助1萬3千元、市府補助1千元；家長最高自付3千元；此外幼兒滿兩歲未順利銜接幼兒園的二歲專班，可在托嬰中心待到3足歲。

蘇美惠說，桃園市的準公共化托嬰中心127家、公共托嬰中心53家，目前私立托嬰中心加入準公共化比例高達9成4，這次2家評鑑丙等，婦幼局已經發函給所有家長，並提供轉介到其他準公共化、公共托嬰中心或轉介給準公共化保母，雖然法令規定有3個月轉銜期，為了讓家長有更充裕時間，準公共化契約到年底，加上中央規定3個月轉銜期，也就是說到明年3月底前還是有每月1萬5千元補助。

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