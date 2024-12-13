桃園兒美館山林繪本展 6主題邀親子入山閱林

桃園市兒童美術館「山裡坐坐：山主題小書展」，戴上指定帽子閱讀，限量精美紀念明信片，送完為止。（桃園市立美術館提供）

2024/12/13 22:46

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「書林彷彿也有芬多精」桃園市立兒童美術館今天起至後天，於館內3樓兒童藝術圖書空間舉辦「山裡坐坐：山主題小書展」，精選38本山林主題繪本，含6大主題，讓大小朋友藉閱讀徜徉山林奇幻世界，開展期間戴「圓盤帽、漁夫帽、棒球帽、登山毛帽」等帽子來閱讀，館方即贈「山裡坐坐」主題書展紀念明信片1張，限量200張，送完為止。

桃園市立美術館研究典藏組員吳佳靜分享策展思維提到，兒美館建築如座藝術山丘，以此延伸「山丘內還有山」的意象，籌辦沉靜舒服的書展呼應秋冬季節，而講到山林常會聯想到踏青，但其實山林的開闊與舒適環境也很適合閱讀，因此定調主題為「山裡坐坐」，邀請大家來「內山」享受山林主題的閱讀氛圍。

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吳佳靜說，精選繪本書籍含「火山歷險記」、「深山裡的空氣」、「山林中的人們」、「告訴我山的事」、「山裡來的故事」、「通往山林國度」6大主題，包含了與山相關的人、事、物，有傳達知識類型的書籍，也有圍繞著山發生的故事，甚至也有一些是傳達山能為人們帶來能量，希望讓大家看到山主題擁有的多元與精彩；此次書展也邀請擅於細膩工筆畫風創作的「叢林找插畫工作室」操刀設計主視覺與書展佈景，包括柔美山神與細緻山景、台灣原生種動物們，搭配精選繪本展出。

兒美館12/22下午2點也舉辦「來山裡作作：故事手作工作坊」，邀請「叢林找插畫工作室」設計師許家瑋，藉由故事互動、提問，與實際動手完成一座「山」的手作活動，引導孩童思考山林間動植物的共享與共好，反思人類與自然之間的關係，限額15位孩童參與，相關報名資訊可至桃美館官網 查詢。

精選繪本書籍含「火山歷險記」、「深山裡的空氣」、「山林中的人們」、「告訴我山的事」、「山裡來的故事」、「通往山林國度」6大主題。（桃園市立美術館提供）

「山裡坐坐：山主題小書展」展覽現場，邀請觀眾從閱讀中吸收新鮮空氣與芬多精。（桃園市立美術館提供）

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