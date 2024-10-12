桃園新屋擬蓋寵物殯葬園區 地方反彈掛布條抗議

深圳里民掛出反對布條，抗議寵物殯葬園區設置。 （李子維提供）

2024/10/12 23:39

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區深圳五路上一處農業區用地，有業者規劃設置寵物殯葬園區，採水化處理寵物屍體，該計畫正送農業部申請，但已引發在地里民反彈，憂心廢水將汙染環境，且鄰近新屋綠色隧道，觀光人潮也可能受影響。近期里民在該路段掛出「深圳人誓死反對動物焚化廠」布條抗議。市議員陳睿生表示，已請農業局向中央轉達地方的反對意見，拒絕該興辦計畫，即便興辦事業計畫通過，但不符桃園市自治條例規定，也不應發照。

新屋深圳里長李子維指出，該地面積約592坪，業者申請水化方式處理寵物屍體，利用強鹼腐屍，後續廢水若排到水溝恐汙染環境，且地點近新屋綠色隧道，市府一旦核准，將影響當地觀光人潮，里民極力反對。

市議員陳睿生指出，該處為一般農業區用地，寵物殯葬園區設施是以採取水化（強鹼）方式處理寵物屍體，並非依桃園市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例所規定的焚化方式處理，已請農業局明確向中央轉達地方的反對意見，拒絕該興辦計畫，即便興辦事業計畫通過，但不符桃園市自治條例規定，不給發照，希望來申請進駐的業者，都是對地方有幫助的產業，而非嫌惡設施。

新屋深圳里長李子維憂心寵物殯葬園區將汙染當地環境。 （李子維提供）

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