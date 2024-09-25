桃園國慶升旗典禮移師中原文創園區 9/27 10：10開放1500名額報名

市長張善政25日主持市政會議，宣布桃園國慶系列活動，除了升旗典禮移師中原文創園區，市府、各行政區主要道路都會懸掛國旗，各局處亦規劃相關活動。（記者鄭淑婷攝）

2024/09/25 11:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年國慶升旗典禮將移師中壢區中原文創園區舉辦，由新明國中、平鎮高中棒球隊領唱國歌，並舉辦一系列慶祝活動，升旗典禮27日上午10點10分開放報名，1500個名額按往例，估計很快就會秒殺，民眾憑線上報名成功截圖，現場可領取手持小國旗、親愛精誠瓶裝水及國旗營養口糧。

桃市府民政局表示，配合國慶活動，10月1日起「桃園國慶旗遇記」網路遊戲搶先開跑，民眾只要到中原文創園區尋找手持國旗的逾10款可愛公仔，掃描QR Code蒐集3款不同圖案即可參加抽獎，，獎品有大同電鍋、電扇等，網路遊戲至10月10日，10日當天將會在園區「藏寶」10張實體限量版國旗圖卡，民眾找到圖卡可換取禮物。

請繼續往下閱讀...

市長張善政今（25日）於市政會議宣布國慶系列活動，他表示，今年也會在市府大樓懸掛巨幅國旗、國慶裝飾，13個行政區的主要道路，也都會懸掛國旗，數量估計超過5000面，讓民眾走到哪裡都能感受到濃濃國慶氣息；此外，整個10月都是「桃園國慶月」，將舉辦一系列的活動，要讓桃園成為全台灣國慶氛圍最濃厚的城市。

張善政表示，今年國慶升旗典禮以「光輝國慶 閃耀桃園」為主題，特別移師今年新開幕的中原文創園區舉辦，並邀請榮獲U15世界冠軍的新明國中、U18世界冠軍的平鎮高中棒球隊小將們領唱國歌，與大家一起分享台灣之光的榮耀，升旗時間定在國慶日早上8點，希望民眾踴躍報名參加，升旗活動採線上報名，27日上午10點10分起，開放1500個名額，依據過往經驗，名額很快就會秒殺。

張善政表示，配合升旗典禮時間，中原文創園區內的科技藝術節、文化市集，也將提前至9點開展，大家可以在升旗結束後，一起體驗園區多元的展覽，他今也搶先體驗「桃園國慶旗遇記」網路遊戲，號召民眾一起來升旗、一起抓寶抽好禮。

桃市府表示，整個10月都是「桃園國慶月」，各局處策劃多樣活動，像是 10月10、12、13日3天，大溪慈湖園區將舉辦「2024慈湖十尚音樂祭」，邀請高爾宣、溫昇豪等嘉賓；此外，還有大園「溪海花卉農遊趣」、龍潭「三坑茭白筍節」、楊梅「秀才步道品茶」等活動，結合國慶相關慶典，讓市民們親近土地、了解在地文化。

桃園市今年國慶升旗典禮將移師中壢區中原文創園區舉辦，並舉辦一系列慶祝活動。（記者鄭淑婷攝）

桃園市今年國慶升旗典禮將移師中壢區中原文創園區舉辦，並舉辦一系列慶祝活動。（記者鄭淑婷攝）

市長張善政搶先體驗「國慶旗遇記」網路遊戲，民眾只要到中原文創園區尋找手持國旗的可愛公仔，掃描QR Code蒐集3款不同圖案就可參加抽獎。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法