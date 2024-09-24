大溪武嶺橋科技執法6/1起狂開3828罰單 市警局研議測桿轉向

桃園市警局今年6月起在大溪區武嶺橋西端往崎頂方向建置科技執法，民代邀會勘、市警局研議測桿轉向。（記者李容萍攝）

2024/09/24 22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區台3線武嶺橋去年交通事故排名高居全區易肇事路段第1，市警局今年6月1日起在武嶺橋西端往崎頂方向建置「測速、闖紅燈及不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）」3項科技執法，經統計啟用迄昨共取締闖紅燈22件、未依標誌、標線、號誌行駛3693件及超速114件，共計3829件，但用路人質疑交通動線設計不良，只因擋道變換車道卻遭罰，形同罰單陷阱。

市議員陳治文、李柏坊今（24）、明日邀集公路局復興工務段、市府交通局、市警局交通大隊、大溪警分局會勘，決議蒐集各方意見，依事故發生地點分析及用路人安全做通盤考量以爲精進，該測速桿將不定期轉向，將「出城」調為「入城」測速，並由復興工務段針對橋頭路口A1事故（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）撞擊點整體改善。

請繼續往下閱讀...

陳治文指出，此科技執法啟用後有很多爭議，由武嶺橋出城方向是上坡，照理較不會有超速違規，應換方向拍攝或移至車禍熱點台3、台4共線崎頂下坡終點，調閱過往交通事故數據，當地主要肇事熱點並非出城的路口，而是台三、台四線共線崎頂下坡終點，將科技執法量能擺在武嶺橋西端是錯誤；另一爭議是交通尖峰時段武嶺橋右側車道一路長塞，而三元一街的紅綠燈前只能容納3輛車，車輛若持續停等變成擋道，用路人被迫變換車道往介壽路上坡方向，結果因不依標誌、標線指示行駛被開單。

陳治文提出，板龍快速道路延伸至河東地區，建議可從武嶺橋端延伸一條支線至河東地區，減緩武嶺橋兩側的交通衝擊。

李柏坊也說，目前科技執法的結果是在懲罰多數駕駛人，執法對象本末倒置，應嚴格取締由外側車道前往三元一街的車輛，以避免車輛從外側車道切入，而與內側車道的車輛發生事故。他建議，限制前往三元一街車輛必須行駛內側車道，科技執法的對象只取締外側車道的違規，違規者自然減少。

對此，交通大隊長李維振說，該科技執法啟用迄今，共發生A2受傷交通事故7件，A3財物損失交通事故12件，較去年同期減少各3件、2件，逐漸展現科技執法成效。

復興工務段長洪一民則說，武嶺橋過往因路口複雜易造成事故，工務段已著手規劃整體路口改善，朝向將多岔路口縮小範圍，減少車流交織，現由各管線單位辦理遷移前置作業，期盼今年12月底前完成遷移，以利明年辦理路口改善，有效減少事故發生及提升交通服務水準。

桃園市警局今年6月起在大溪區武嶺橋西端往崎頂方向建置科技執法，民代邀會勘、市警局研議測桿轉向。（記者李容萍攝）

桃園市警局今年6月起在大溪區武嶺橋西端往崎頂方向建置科技執法，引發用路人議論，市議員陳治文（中）邀相關單位會勘。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法