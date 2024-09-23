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    桃園新地標「桃知道」開幕 張善政：後年最後一塊拼圖綠線通車

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，23日正式開幕。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，23日正式開幕。（記者鄭淑婷攝）

    2024/09/23 16:34

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，由威秀影城進駐及複合式商場，經過1個月試營運後於今（23）日正式開幕，「桃知道」代表開創桃園通往知識的道路，英文名稱則蘊含捷運綠線G11站之意。

    總館電影院棟採OT（Operation Transfer，政府出資興建、民間機構營運）模式經營，由威剛集團旗下富晟國際開發營運，市長張善政出席開幕儀式表示，上任時發現電影院棟仍有許多細節要釐清，過去這1年半市府與富晟共同克服許多困難，終於在今年8月26日試營運，正式營運不只是他，更是許多市民的期待，目前總館已是民眾到桃園必訪景點，「桃知道」開幕等於完成一塊重要拼圖，內部的影城、餐飲、時尚、文創等文化，串聯總館、展演中心、藝文廣場，將成為桃園最亮眼的地標，而「最後一塊拼圖」將是綠線捷運第1階段通車，預計2026年完成北段G11至G15b站通車目標，屆時蘆竹區人口可搭捷運到藝文特區休閒、消費。

    富晟國際開發董事長詹婷怡表示，「桃知道」緊鄰全台最美的圖書館，此次OT案肩負教育意義，同時是帶動北桃園影視、娛樂及商業的指標，開幕過程確實是克服層層關卡，許多民眾更想了解「桃知道」的意思，就是開創桃園通往知識的道路，透過不同的形式及元素體驗各種新知，而英文名GELEVEN PLAZA隱藏了G11站之意，希望藉此通往桃園、台灣各地甚至是世界，核心理念則是影、展、書、店，進駐的威秀影城有4個影廳共386個座位，是全台第20個、桃園第2個據點，除了提供藝文及商業影片，開創桃園觀影人口，同時提供空間進行展演饗宴，書店引進最美書店蔦屋書店，店則集結許多首度進到桃園的品牌，像是Wired Tokyo、雞湯大叔、7-11 Hello Kitty IP主題店、金色三麥-哈利波特特色店、蔦屋書店、52TOYS、萬代GBO、喜樂紅豆餅、德國農莊首家手搖飲店等。

    開幕活動後張善政、威剛科技董事長陳立白等人一起到商場參觀，除了到影城感受座椅及設施，張善政也首次體驗轉扭蛋，邀請民眾一起來探索桃園新文化地標。

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，23日正式開幕。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，23日正式開幕。（記者鄭淑婷攝）

    「桃知道」威秀影城有4個影廳共386個座位，市長張善政等人出席開幕儀式後，到影廳體驗座位、設施。（記者鄭淑婷攝）

    「桃知道」威秀影城有4個影廳共386個座位，市長張善政等人出席開幕儀式後，到影廳體驗座位、設施。（記者鄭淑婷攝）

    「桃知道」23日開幕，桃園市長張善政首次體驗轉扭蛋。（記者鄭淑婷攝）

    「桃知道」23日開幕，桃園市長張善政首次體驗轉扭蛋。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，內部有威秀影城進駐及複合式商場。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，內部有威秀影城進駐及複合式商場。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，內部有威秀影城進駐及複合式商場。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立圖書館總館電影院棟命名「桃知道」GELEVEN PLAZA，內部有威秀影城進駐及複合式商場。（記者鄭淑婷攝）

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