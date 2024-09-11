香港地勤竟運毒！行李藏破千萬大麻 桃機轉機被活逮這樣辯

香港航空地勤陳姓嫌犯夾藏22.65公斤大麻於託運行李中，由曼谷來台轉機回香港，為台北關及安檢共同監看X光查獲。（台北關提供）

2024/09/11 16:51

〔記者姚介修/桃園機場報導〕航空公司地勤不務正業，竟走私大麻！台北關4月18日與安檢共同監看轉機託運行李X光檢查，海關在兩名泰國曼谷來台轉機香港旅客4件託運行李中，查獲45.3公斤二級毒品大麻，其中一人還是香港航空地勤人員，經海關、航警局初步偵訊移送桃園地檢署，經過近5個月調查偵辦，今天宣布偵破。

24歲香港籍陳姓嫌犯及62歲家住香港的泰國籍旅客Khuibut4月18日早上6點多搭乘長榮班機自曼谷轉機香港，兩人託運行李通過海關X光掃描儀，關員發現有異，掛牌注檢，通知旅客領取行李後，帶往海關檢查檯，開箱在兩人行李分別查獲各22.65公斤大麻，總重45.30公斤，市價超過9000萬。海關初步偵訊後移送航警局偵辦。

請繼續往下閱讀...

航警局調查發現，香港籍陳姓犯嫌是香港航空地勤人員，供稱在香港受不明身分男性友人邀請，招待到泰國遊玩，但希望他可以釋出自身行李額度供同行友人使用，但遭同行友人陷害，將裝有大麻行李箱託運來台。身為航空人員應知不得為他人攜帶行李，航警局懷疑其供詞，全訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

泰籍女性旅客Khuibut夾藏22.65公斤大麻，由曼谷來台轉機香港過境時，為台北關及安檢在其託運行李查獲22.65公斤大麻。（台北關提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法