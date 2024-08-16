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透天厝變大麻農場 高中學歷上網自學還寫「葵花寶典」

張男上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」，甚至在封面寫「作者：自來也」，讓員警哭笑不得。 （記者湯世名攝）

張男上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」，甚至在封面寫「作者：自來也」，讓員警哭笑不得。 （記者湯世名攝）

2024/08/16 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕東方不敗也認輸！23歲張姓男子上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成「葵花寶典」，在彰化縣員林市透天厝內當自耕農栽種大麻，警方接獲情資追查，日前趁張男外出一擁而上逮獲，起出大麻成品、肥料、照明與烘乾等設備，還有1本「葵花寶典」，甚至在封面寫「作者：自來也」，讓員警哭笑不得。

彰化縣警局刑警大隊今年4月接獲情資，員林市山腳路1間透天民宅內，常有青少年群聚疑似吸毒，經派員前往蒐證後，向彰化地院聲請搜索票。日前出動15名員警荷槍實彈前往埋伏，23歲張姓男子正好打開鐵門外出取餐，警方見機不可失一擁而上當場逮獲。

警方在2樓房間內查獲大麻活株19株、大麻盆栽17盆、大麻花成品75.1公克、大麻花半成品17串、大麻煙彈19支、大麻煙油1罐、毒品咖啡包26包、照明設備（含計時器、變壓器、壁掛扇）及烘乾設備、捲煙紙、磅秤等生產、製毒設備等證物，堪稱一座小型農場。

其中還有1本張男透過上網自學大麻種植技術，並將所蒐集的栽種技術記載成的「葵花寶典」，封面寫「作者：自來也」，有如在民宅架設備當自耕農；全案將張男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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彰化縣警局破獲大麻工廠，起出大麻與製毒相關設備。（記者湯世名攝）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出大麻與製毒相關設備。（記者湯世名攝）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出PH值檢測儀。（記者湯世名攝）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出PH值檢測儀。（記者湯世名攝）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出栽種大麻的肥料。（記者湯世名攝）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出栽種大麻的肥料。（記者湯世名攝）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出大麻與製毒相關設備。（警方提供）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出大麻與製毒相關設備。（警方提供）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出製毒相關設備。（警方提供）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出製毒相關設備。（警方提供）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出大麻與製毒相關設備。（警方提供）

彰化縣警局破獲大麻工廠，起出大麻與製毒相關設備。（警方提供）

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