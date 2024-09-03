桃園蘆竹改裝排氣管店家被檢舉 10多輛疑似改裝車限期到檢

桃市府環保局會同蘆竹警分局、經濟發展局及監理站，前往蘆竹區某改裝排氣管店家稽查，當場要求現場10多輛疑似改裝車限期到檢查驗。（環保局提供）

2024/09/03 10:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局近日接獲民眾陳情及投訴，蘆竹區某家改裝排氣管店家未懸掛車牌、改裝排氣管並於道路上試車，隨即會同蘆竹警分局、經濟發展局及監理站稽查，環保局表示，現場雖未查獲違反相關法令行為，但為求慎重，當場要求現場10多輛疑似改裝車限期到檢查驗，店家也表示願意主動配合市府相關政策進行改善。

環保局表示，桃園市自去年6月啟動「靜桃計畫」後，今年趁暑期加強打擊追蹤輔導改裝車足跡，查緝取締及輔導改裝車業，也採取多項措施來管控城市噪音問題，依陳情熱點分析設立13個寧靜示範區，並於寧靜示範區內加強噪音防制工作，包括環警監聯合稽查、聲音照相科技執法、改裝溯源查核、酒駕暨噪音車通報、AI改裝排氣管偵測以及固定式和移動式測速照相裝置以及搭配交通號誌的時制調整降低行駛速度等。

環保局表示，另也廣邀市民共同參與噪音防制工作，與當地社區里長和巡守隊合作，加強對夜間機車噪音的宣導，提高市民公德心與保障社區的安寧環境，透過多元管制措施遏止改裝噪音車，截至今年7月底，陳情案件量已顯著下降25.8%。

至於針對車輛改裝排氣管源頭管理層面，環保局表示，已向交通部建議將排氣管改裝列為不得隨意變更的項目，或在變更時須經查驗合格並辦理登記列管；另也建議經濟部標檢局將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免因改裝部品未經檢驗而引發的環保罰款問題。

桃市府環保局會同蘆竹警分局、經濟發展局及監理站，前往蘆竹區某改裝排氣管店家稽查，當場要求現場10多輛疑似改裝車限期到檢查驗。（環保局提供）

桃市府環保局會同蘆竹警分局、經濟發展局及監理站，前往蘆竹區某改裝排氣管店家稽查，當場要求現場10多輛疑似改裝車限期到檢查驗。（環保局提供）

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