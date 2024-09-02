0403地震桃市紅黃單建物22件解列 非紅黃單補助候補達175件

桃園市補助強震災損建物修繕，針對非紅黃單建物2000萬元災害準備金提前用罄，目前有236件申請、175件候補，主要為地下室、樓梯間及共用走廊牆面、天花板、地磚、外牆龜裂或磁磚剝落、消防設施設備、電梯設備修繕。（記者鄭淑婷攝）

2024/09/02 19:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕0403花蓮強震及後續餘震，造成桃園多處建物受損，針對未被判定紅黃單受損建物，市府編列2000萬元災害準備金已提前用罄，截至目前累積175件候補，議員促市府專案提高準備金，而紅黃單建物70件中已有22件修繕完畢解除列管；桃市府都市發展局長江南志表示，預計10月31日截止受理後，將對非紅黃單建物申請案件完整盤點，應可增加補助款。

議員彭俊豪表示，強震造成相當多建物出現災損，市府提撥經費進行災後重建，其中，非紅黃單建物申請狀況非常踴躍，經費已經提前用罄，目前候補案件仍多，6、7月僅有數十件，8月已達上百件，估計在申請截止前仍會增加，希望市府能專案提高災害補助款。

江南志表示，災害補助分為紅黃單、非紅黃單建物，非紅黃單原先的2000萬元已申請完，目前還有175件候補，所需經費約1500萬元左右，後續還會有候補案件進來，已請建管處於截止日後進行完整的結算，應該可以增加補助，讓所有候補案件都可獲得補助。

建管處表示，非紅黃單受損建物補助，依戶數補助5萬元到20萬元，已受理236件申請，主要為地下室、樓梯間及共用走廊牆面、天花板、地磚修繕140件，外牆龜裂或磁磚剝落73件，消防設施設備5件，電梯設備18件，平均每件補助8萬5000元，原本動支的2000萬元提前用罄，目前候補案件有175件，預估到截止日前還會有案件進來。

此外，震災後桃園市紅黃單建物共70件，市府另行編列修繕補助款，紅單每件補助上限150萬元、黃單上限100萬元，截至今日已解列22件，並發文尚未完成申請的社區儘快完成申請。

桃園市補助強震災損建物修繕，針對非紅黃單建物2000萬元災害準備金提前用罄，目前有236件申請、175件候補，主要為地下室、樓梯間及共用走廊牆面、天花板、地磚、外牆龜裂或磁磚剝落、消防設施設備、電梯設備修繕。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法