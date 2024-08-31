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    水梨界LV！桃園楊梅「寶島甘露梨」上市了

    「寶島甘露梨」上市了。（桃市農業局提供）

    「寶島甘露梨」上市了。（桃市農業局提供）

    2024/08/31 22:07

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（31日）下午前往楊梅區出席「楊梅在地好農推廣活動」。其中楊梅富岡地區盛產的「寶島甘露梨」，由桃園升格前的前楊梅市長彭聖富用心種植推廣而成，其果實碩大，最重一顆可達1.5公斤，果肉香甜多汁，現在正是品嘗優質美味的最佳時刻。

    桃園市議會議長邱奕勝也說，前楊梅市長彭聖富是擇善固執、堅持理想的民意代表，如今也持續將這樣的精神落實到水梨種植及推廣上，栽培出廣受歡迎的水梨，市議會將持續與市府攜手照顧所有的農友。

    農業局長陳冠義提到，楊梅水梨集中生產於富岡周邊區域，種植水梨的農友為追求品質提升，成立水梨產銷班，並邀請台中農改場指導嫁接與栽培管理技術。近年楊梅梨種植主要品種是有「水梨界LV」美譽之寶島甘露梨，擁有碩大果實，最重可達1.5公斤，一家6口吃都剛剛好，另外甜度高達12到14度，宛如甘蔗般的濃郁甘甜，讓每一口都充滿驚喜。

    除了水梨，楊梅還有稻作、仙草、有機蔬菜等多樣農產品，更不乏客家文化和美食，絕對是輕旅行的最佳去處！9月份中秋佳節將至，不妨安排一趟楊梅農遊輕旅行，探訪富岡老街、古厝、廟宇等豐富的文化與自然景觀，順便品嚐「寶島甘露梨」，讓這份頂級美味成為你中秋的甜蜜回憶。

    桃園巿長張善政（左6）、巿議會議長邱奕勝（左5）等人推薦「寶島甘露梨」。（桃市農業局提供）

    桃園巿長張善政（左6）、巿議會議長邱奕勝（左5）等人推薦「寶島甘露梨」。（桃市農業局提供）

    桃園巿長張善政（左3）等人推薦「寶島甘露梨」。（桃市農業局提供）

    桃園巿長張善政（左3）等人推薦「寶島甘露梨」。（桃市農業局提供）

    桃園巿議員周玉琴（左起至右）、立委涂權吉、農業局長陳冠義等人推薦「寶島甘露梨」。（桃市農業局提供）

    桃園巿議員周玉琴（左起至右）、立委涂權吉、農業局長陳冠義等人推薦「寶島甘露梨」。（桃市農業局提供）

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