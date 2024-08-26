暑期成年禮結業了！桃園80國高中生 「健行12公里」磨練心智

桃市青年局舉辦「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，吸引30所國、高中學生攜手挑戰12公里徒步健行，局長侯佳齡（左2）陪走為學員打氣。（記者李容萍攝）

2024/08/26 20:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（26）日下午在北橫遊客中心舉行「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，市轄30所國、高中共80位學生參與，為期兩天的活動除挑戰12公里的徒步健行，並參與多項團隊合作活動，成年禮活動接近尾聲的青年宣言儀式，讓每一個人不僅是對自身成長的總結，也說出對未來人生的展望。

今年成年禮營隊的設計主軸為包容、實踐與感恩，讓參與活動的青年學子，透過團隊建立與人際溝通課程，讓原本互不相識的參與者在短時間內迅速打破隔閡，形成有凝聚力的團隊，增進彼此的了解。其中「包容」也是人際溝通中很重要的態度，在團隊中尊重與傾聽，學習不同人的角度與看法，更是現代民主素養中不可或缺的要項。

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其中，徒步健行挑戰是此次成年禮的關鍵試煉，青年學子在健行期間，需要扮演團隊的指定角色，包含「領導者」、「幕僚群」、「補給隊」、「確保員」、「應援團」及「印象館」等，在團體互動實踐中，重新審視自己在團隊中的定位與每一個團隊成員的角色需要具備的特質與能力，以及在未來如何扮演好自己的社會角色，在與群體的互動中找尋自我的定位，並思考人際關係的本質與重要性。

學員藍宸慧分享，從活動中體驗團隊合作精神，印象最深刻的是12公里的徒步健行，幸好有同儕的鼓勵和陪伴，而能順利完成目標；學員戴翔安也說，青年宣言是對自己往後人生負責的發言，相信「轉大人」後的自己能扮演讓未來更有成就的角色。

結業儀式中，青年局長侯佳齡親為學員頒發參與證書及健行挑戰成功獎牌，勉勵學員「不侷限思考，築夢踏實成為勇敢追夢的大人」，並表示，此次成年禮不僅讓青年體驗成長的喜悅，更深化對責任、使命與未來的思考，成年禮標誌著青年正式邁入成人行列，期勉青年朋友們透過活動，以更成熟的心態和更明確的目標迎接人生挑戰。

桃市青年局舉辦「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，吸引30所國、高中學生攜手挑戰12公里徒步健行。（記者李容萍攝）

我長大了！桃市青年局舉辦「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，活動安排青年宣告儀式。（記者李容萍攝）

我長大了！桃市青年局舉辦「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，各組團隊依序上台表演和領獎。（記者李容萍攝）

我長大了！桃市青年局舉辦「青春無懼邁步前行」成年禮結業典禮，各組團隊依序上台表演和領獎。（記者李容萍攝）

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