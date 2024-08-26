平鎮環南路地下道一階封閉 用路人預期心理一路順暢

桃園平鎮環南路地下道一階啟動封閉，可能是用路人預期心理改走替代道路，地下道一路順暢。（記者李容萍攝）

2024/08/26 19:26

〔記者李容萍／桃園報導〕因應桃園鐵路地下化工程，桃園市平鎮區環南路地下道將施作地下化軌道箱涵連續壁及鋪設平面臨時軌，8月24日起分3階段封閉部分車道，地方憂心面臨交通黑暗期，且推估8月30日開學日以後的早晨尖峰時段會最塞；一階24日起地下道先封閉來往內側2車道，僅留外側各1車道行駛，這3天來包括今（26）日首日上班日，可能用路人預先繞路，現場交通還算平順。

環南路地下道為雙向4車道加2機車道，位處平鎮區環南路2段，是聯絡南桃園交通樞紐，交通部鐵道局規劃採三階段封閉，第一階段封閉東西向內側各1車道，第二階段封閉東側快車道外側及機車道，第三階段封閉北側快車道外側及機車道；此段地下化工期預計施工369天，地方擔心施工期長達1年多，對環南路往來交通將是一大負擔。

請繼續往下閱讀...

對此，交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，環南路地下道部分車道封閉後，將持續觀察環南路主線車流量狀況，如果發生壅塞，將調整沿線交通號誌綠燈秒數，預估初期可能會小塞車，針對8月30日各校開學後，早晨上學時段將會是考驗，預估塞車狀況會變嚴重，建議可利用振興西路作為替代道路，待用路人熟悉當地路況後，塞車狀況會逐漸緩解。

平鎮警分局自8月24日起平日上午7點至9點及下午5點至晚上7點，安排警力於中豐路與環南路口、延平路與環南路口疏導交通。另外，警方於拆除工程期間，除將派遣機動警力針對週邊交通加強疏導，維護交通秩序，也籲請用路人提早改道行駛，替代道路可利用延平路、新德街及金陵路銜接振興西路通行，以避免耽誤行程造成不便。

桃園平鎮環南路地下道一階啟動封閉，平鎮警分局安排警力於中豐路與環南路口、延平路與環南路口疏導交通。（記者李容萍攝）

桃園平鎮環南路地下道一階啟動封閉，可能是用路人預期心理改走替代道路，地下道一路順暢。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法