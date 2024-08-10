因應鐵路地下化 桃園平鎮環南路地下道8/24起3階段封閉

交通部鐵道局規劃環南路地下道封閉採3階段進行。（記者黃政嘉攝）

2024/08/10 00:29

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區環南路地下道，因應交通部鐵道局鐵路地下化工程，預計8月24日先封閉來往內側兩車道，僅留外側各1車道行駛。地方議員憂心交通衝擊，提出搭建鋼便橋補封閉車流，但鐵道局北部工程分局會勘時認為造價過高、緩不濟急，會再研議並加強周邊配套。

環南路地下道為雙向四車道加2機車道，位處環南路2段，是聯絡南桃園交通樞紐，鐵道局規劃採3階段封閉，第1階段封閉東西向內側各1車道，第2階段封閉東側快車道外側及機車道，第3階段封閉北側快車道外側及機車道。

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桃園市政府交通局交通安全資訊科長黃貴正表示，工程期維持環南路地下道至少1車道與機車道通行，另外，振興西路地下道可作替代道路，不會同時封閉，地下道兩端上游路口會做改道告示，並持續與鐵道局協調縮短工期。

鐵北局第二工務段長楊朝景昨與黃敬平會勘指出，在老街溪上搭鋼便橋須等環評通過，耗時逾2年，鋼構施工空間恐與工程衝突，施工難、造價逾2億，緩不濟急，傾向縮短施工時程為375天，8月24日前，鐵北局將增設雙向施工看板，配合沿線里長公告，並協調平鎮警分局交通組和義交中隊，調整義交人力，以維交通；鐵北局北部工程分局表示鐵路地下施工需兩年期程，鋼便橋可行性再研議評估。

市議員陳韋曄、黃敬平提議在老街溪畔搭建臨時鋼便橋，紓解環南路封閉後的壅塞交通，陳韋曄表示，鋼便橋可從新富街延伸到另端的環南路2段，補足地下道施工所減少的2個車道，老街溪畔有足夠空間新設鋼便橋，若無完整交通疏導方案，不該封閉環南路地下道。

市議員王珮毓質疑，環南路受工程影響，交通黑暗期無可避免，但對於鋼構橋之提議，應審慎評估用路人安全性，若將鋼便橋架設在老街溪上或沿岸，臨時性的結構符不符安全規範，以及是否能改善交通，都是未知。

交通部鐵道局規劃環南路地下道封閉採3階段進行。（市議員黃敬平提供）

桃園市交通局說，地下道兩端上游路口會做改道告示。（記者黃政嘉攝）

市議員陳韋曄爭取在老街溪畔搭建臨時鋼便橋。（市議員陳韋曄提供）

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