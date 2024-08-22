航特部共諜案判刑 國防部：近年多為官兵發揮保防能量主動檢舉

航特部中校謝孟書涉共諜案判刑。（資料照）

2024/08/22 12:49

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〔記者吳哲宇／台北報導〕桃園陸軍航特部601旅中校謝孟書去年涉嫌洩漏國防機密給疑似中共等境外勢力單位，並在台接觸現役、退役軍人發展組織，將情報交由境外勢力指定中間人。高等法院今審結謝孟書等10人共諜案，8人判1年6月至13年徒刑，1人無罪，1人逃亡通緝中。國防部今日表示，中共對我情蒐無孔不入，近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉，將持續落實保防教育。

國防部今（22）日表示，自112年2至7月間，陸續接獲檢舉「謝姓民人發展組織蒐情案」，即依國安聯防機制通報國安局，統合調查局共同實施反情報調查。經嚴密蒐證並妥採損害管控，於7月31日報請高檢署指揮，偵除共諜不法組織。

國防部說明，案經高等法院審理，已於今日宣判，除尊重司法判決，面對中共對我情蒐無孔不入，亦持恆落實保防教育、強化安全警覺。近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉；未來將持續嚴密保密稽核，機先發掘可疑徵候，秉國安團隊互助合作模式，發揮保防、偵防能量，確維國軍整體安全。

此案源於調查局桃園市調查處、國家安全維護處，查出陳姓男子涉嫌被中國情工單位吸收，在台拉攏多位現、退役軍士官加入共諜組織，刺蒐我國軍事機密。

去年7月，高檢署指揮調查局展開首波搜索，8月初聲押禁見共諜商人謝秉成獲准；經擴大查出，任職航特部601旅的中校謝孟書，與經商的謝秉成之間有不當金錢往來，謝涉外洩前年及去年601旅實兵演習資料，何信儒、康奕彬亦洩漏軍事機密，另外，謝秉成和去年4月才從陸軍化生放核訓練中心以少校退役的蕭翔云，則涉嫌為中國清報單位吸收，並在我國接觸現、退役軍人在台發展組織。

檢調發現，多位現役軍官因受金錢誘惑，竟涉嫌配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片交給中國，以換取報酬。高院今審結該案，被告蕭翔云13年有期徒刑、謝秉成8年、康奕彬7年2月、何信儒7年4月、洪睿洋7年、謝孟書9年、陸駿方5年6月、劉立齊1年6月。吳志鵬無罪。被告陳裕炘通緝中。

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