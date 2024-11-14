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桃園青埔豐年祭美食攤位 離會場太遠挨批

市府今年5月到11月在12個區，舉辦23場豐年祭活動。（市府提供）

市府今年5月到11月在12個區，舉辦23場豐年祭活動。（市府提供）

2024/11/14 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕平地原住民籍市議員張秀菊昨在議會市政總質詢，批評今年市府舉辦原住民聯合豐年祭的規劃失當、亂象叢生，尤其美食攤位區在桃園機場捷運A17領航站出口的慢車道上，讓族人必須穿越十五公尺的道路才能走到，既不便又有安全顧慮；市府原住民族行政局長陳姿伶答詢時表示，受桃園航空城計畫區段徵收工程影響設攤位置，有安排義交協助指揮交通。

陳姿伶表示，這次聯合豐年祭在中壢區青埔地區的桃園陽光劇場舉行，「市集攤位」原本規劃設在劇場緊臨會場周邊人行道，包括文創攤位廿攤、美食攤位五十攤。

市府：考量航空城施工 加派義交協助交通

陳姿伶說，因為航空城區徵工程施工中，考量攤商進出及避免民眾誤闖工區有安全顧慮，評估後將美食攤位區改至機捷領航站前，同時增加廿位義交於路口處維持交通，另協調警方視參與人潮及車流量，調整道路號誌燈號。

張秀菊表示，這次聯合豐年祭，民眾要走到美食攤位區，得先穿越十五公尺道路，而族人於豐年祭都有喝小米酒的習慣，之後要跨越馬路，族人抱怨這樣相當危險，她接獲反映，希望市府未來能夠改善。

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