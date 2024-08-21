中秋公益禮盒訂單冷清 桃園路得、真善美2機構學員愁容滿面

路得啟智學園身心障礙學員從最簡單的麵粉過篩到揉麵糰、壓模成型、烘烤、包裝成一盒美味月餅。（記者李容萍攝）

2024/08/21 22:05

〔記者李容萍／桃園報導〕送禮也送公益！桃園市中壢區路得啟智學園培養心智障礙者工作技能，成立烘培坊訓練學員製作點心、餅乾與月餅禮盒。每到中秋節身障學員都非常期待收到訂單，將心製作的月餅禮盒送到消費者手中品嘗，今年訂單卻出奇慘淡，以往會有3000多盒，目前卻不到往年3分之1訂購量，想著沒有訂單今年賺不到工作獎勵金，學員們臉上露出愁容。

路得烘培坊有15名身心障礙學員與3名老師負責生產各類糕點，老師帶領學員從最簡單的麵粉過篩到揉麵糰、壓模成型、烘烤、包裝成一盒美味月餅，全由學員自己包辦，每個細節都不馬虎，貼上生產日期的標籤後，由老師幫忙送到郵局寄送。然而今年少了企業的訂單，只有零星少量訂單，學員能賺到的工作獎勵金變少，老師也擔心材料成本沒辦法負荷，更擔心學員努力付出得不到肯定，衝擊學員製作月餅的信心。

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路得啟智學園主任廖櫻芳說，路得烘培坊共有7種中秋禮盒，除了鳳梨酥禮盒，廣式月餅有烏豆沙核桃、黃金香柚、酒釀桂圓、拿鐵咖啡4種口味的組合搭配供選購，禮盒價格從450元到920元不等，大量訂購享有折扣與免運費優惠，每筆訂單都能帶給弱勢身障者賺取工作收入的希望，企盼大家一起認購支持公益禮盒。

同樣感受月餅一年比一年難推廣的，還有中壢區真善美社會福利基金會，為籌措「重癱憨兒的終老家園-憨樂生活村」，每年中秋節都會推出憨樂月餅義賣活動，今年預計銷售8000盒，目前只義賣了3成，不僅如此，連原本募集送愛禮盒1000盒，要送到社區中的憨兒老庭，目前也僅募到500盒。為提高禮盒買氣，氣質音樂才女林逸欣受邀擔任義賣代言人，明天將到真善美家園擔任一日好友伴，彈琴會友，陪基金會憨兒鋼琴王子陳立彈奏曲目，同時陪伴憨兒包裝月餅。

路得啟智學園身心障礙學員從最簡單的麵粉過篩到揉麵糰、壓模成型、烘烤、包裝成一盒美味月餅。（記者李容萍攝）

路得啟智學園身心障礙學員從最簡單的麵粉過篩到揉麵糰、壓模成型、烘烤、包裝成一盒美味月餅。（記者李容萍攝）

路得啟智學園身心障礙學員從最簡單的麵粉過篩到揉麵糰、壓模成型、烘烤、包裝成一盒美味月餅。（記者李容萍攝）

真善美社會福利基金會今年中秋禮盒包裝是憨兒畫作結合動漫MOLOKA的圖像聯名設計。（真善美基金會提供）

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