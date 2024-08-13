桃市審計處點名復興區災害避難收容不足 社會局、公所另覓場所

桃園復興土石流及大規模崩塌潛勢區達35處，災害頻繁，現有避難及物資所有潛在危險。（記者李容萍攝）

2024/08/13 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唯一原鄉復興區幅員遼闊，過往每遇颱風或地震山區河水湍急災害頻繁，居民被迫預防性撤離安置，審計部桃園市審計處追蹤發現復興區所規劃11處避難收容所收容量不足，點名奎輝等6處收容量嚴重不足，以及4處避難收容所、3處物資儲存處所違反鄰近500公尺內大規模崩塌潛勢區設置規定，此議題引起部落關切，市府及復興區公所正著手檢討和改善。

復興山區坡地多、災害頻繁，區內共有31條土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區4處，當雨勢預估山區超過350毫米，就需預防性撤離；根據國家災害防救科技中心座標查詢，復興區11處避難收容所及11處物資儲存處所座標發現霞雲里霞雲社區活動中心、奎輝里奎輝獵人學校、高義里高義教會及羅浮里高坡國小4處避難收容所，以及霞雲里辦公處、光華派出所及高義里辦公處3處物資儲存處所，鄰近500公尺內大規模崩塌潛勢區範圍，須檢討改善，保障民眾生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

審計處抽查市府災害防救執行，發現部分收容避難場所及物資儲存處所鄰近崩塌淹水潛勢區亟需改善，須避免二次遷移或二次災害發生，包括11處避難收容所的最大收容人數794人，收容率低，奎輝、長興、華陵、高義、羅浮及澤仁等6里收容比率嚴重不足。

對此，市府社會局今日說明，為確保災時民眾安全，已請復興區公所擴充和尋覓合格旅宿業收容量能、另覓潛勢區外的學校禮堂或活動中心、文化健康站場所做為避難收容處所。

復興區長蘇佐璽表示，配合未來災害居民撤離安置，區公所調整避難收容量能，今年颱風更安排至民宿安置，針對避難及物資場所鄰近土石流及大規模崩塌潛勢區範圍，高義教會、高坡國小避難處改至羅浮多功能活動中心。嘎色鬧獵人學校因里民反映不要列入潛勢區欲報請水保分署重新確認，如仍列潛勢區會考慮移至奎輝國小，光華派出所物資所將移至光華國小，其他處所將與市府配合改善，保障居民安全。

山地原住民市議員蘇偉恩則說，復興區預防性撤離安置，較大型收容所不夠，往往里辦公處、活動中心或學校，因腹地小影響收容量，他建議市府選擇多增設收容點規畫收容鄰近部落，避難收容處所如果鄰近大規模崩潛塌勢區要趕快評估改善。

桃園復興土石流及大規模崩塌潛勢區達35處，災害頻繁，現有避難及物資所有潛在危險。（記者李容萍攝）

配合未來災害居民撤離安置，桃園市復興區公所積極調整區內避難收容量能。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法