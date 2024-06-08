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中壢石頭里長補選 劉柏成再度當選：會提供更好服務

劉柏成（首排右）以564票再度當選中壢石頭里長。（劉柏成提供）

劉柏成（首排右）以564票再度當選中壢石頭里長。（劉柏成提供）

2024/06/08 21:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區石頭里第三屆里長缺額補選今天投開票，前里長劉柏成拿下564票，贏過170票的王世鋒。劉柏成說，會為里民「提供更好的服務，爭取更多的建設。」這次補選投票人數736人，投票率46.91％，里長就職典禮6月21日舉行。

桃園市選舉委員會公布補選開票結果，1號王世鋒170票、2號劉柏成564票，由劉柏成當選石頭里長。

桃園市選委會統計，中壢區石頭里現有人口1986人，具投票資格者1569人，這次缺額補選投票人數736人，投票率為46.91％。

對於今天勝選，劉柏成說，感謝大家多年賜予服務機會，他會秉持初衷，「一次當選，終生服務」，為里民提供更好的服務，爭取更多的建設。

170票落選的王世鋒，政見包括促進石頭里和諧，停止內耗空轉，創造石頭里成桃園西門町，記者致電王世鋒，他說，「人在外面」，婉謝回應。

2018年，劉柏成25歲當選石頭里長，2020年因「幽靈人口」（虛偽設籍人口）問題，被判當選無效、褫奪公權2年。2022年，王子林同額競選當選石頭里長，不料也被里民認為是「幽靈人口」，今年3月通過罷免案，今天補選。

中壢石頭補選投票人數736人，投票率46.91％。（記者黃政嘉攝）

中壢石頭補選投票人數736人，投票率46.91％。（記者黃政嘉攝）

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