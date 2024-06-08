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逾4公斤海洛因藏奶粉罐闖海關 泰國籍4男女運毒被訴

桃園地檢署因毒品案件，將泰國籍4名男女提起公訴。（記者周敏鴻攝）

桃園地檢署因毒品案件，將泰國籍4名男女提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/06/08 12:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕4名泰國籍男女接受泰國籍販毒集團成員「阿洪」指示，扮成2組情侶，於4月18日搭機來台，並夾帶藏有市價超過5000萬元、逾4公斤海洛因毒品的奶粉罐入境，其中1組假情侶當場被海關查獲，另1組假情侶順利入境後，航警緊急派員在蘆竹區攔下，險些讓超過2公斤海洛因毒品流入台灣，桃園地檢署今天（8日）偵結，已因毒品案件將4名泰國籍男女提起公訴。

4名泰國籍男女年紀為22歲到29歲，檢方調查，他們以每人15萬泰銖為代價同意幫阿洪運毒，並由阿洪安排他們的機票與在台的食宿，4月17日，4人先前往柬埔寨金邊機場附近，取得藏有逾4公斤海洛因毒品的罐裝奶粉，隔天下午5點多，就假扮成2組情侶搭乘抵台。

其中1組假情侶入關時，因神情緊張、舉止有異，引起海關人員注意，查獲他們攜帶的行李箱內奶粉罐中，藏有2400餘公克的海洛因毒品，檢方說，海關人員與警方從他們的手機中，發現另有1組假情侶已順利入境，緊急派員追查，順利在蘆竹區新南路攔下假情侶搭乘的轎車，起出同樣藏在奶粉罐內的2400餘公克海洛因毒品。

警方除依毒品罪嫌將泰國籍4名男女移送外，還要循線追查上游成員阿洪等人，檢方今天偵結，已將泰國籍4名男女依毒品罪嫌提起公訴，4人目前收押中。

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