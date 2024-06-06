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桃市國小「市長獎」學生合影張善政 分享優良事蹟

桃園巿長張善政（左）出席國小「市長獎」與受獎學生合影活動。（記者李容萍攝）

桃園巿長張善政（左）出席國小「市長獎」與受獎學生合影活動。（記者李容萍攝）

2024/06/06 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（6）日下午前往中壢林森國小，出席「112學年度畢業班市長獎受獎學生與市長合影活動」。他恭喜現場的國小應屆畢業生，以優異表現獲得獎項肯定，並表示，國小是每個人首度參與正式教育的階段，能夠完成6年的學習時光，並以傑出表現獲得肯定相當不易，期盼每位畢業生在所有求學階段都能持續努力，維持好的表現，未來有機會在校慶活動時，返回母校探望師長，珍惜這輩子重要且難忘的回憶。

教育局表示，112學年度榮獲市長獎的國小應屆畢業生有多元傑出的表現，其中巴崚國小曾羽瑄，曾獲選為學校自治市小市長，並在音樂、舞蹈及原住民族語言方面表現出色，更於今年獲頒「全國總統教育獎」；三光國小林震天在語文競賽、Cool English口說達人比賽、原住民族說唱藝術比賽等賽事表現優異，並參與中央大學USR「從閱讀泰雅到興趣驅動部落學習」計畫，共同製作《三光旅人的時空機記》繪本。

新明國小附設補校胡美春自越南來台30餘年，在學期間勤奮學習，國語進步顯著，並透過了解台灣的自然與人文風情，對台灣有更深的歸屬感；楊明國小葉哲瑋雖然面臨視力受限的挑戰，仍展現積極學習的態度，調整自身學習和生活方式，並在他人需要幫助時主動提供協助，其正向能量值得學習。

瑞塘國小傅妍榛，謙虛有禮、努力上進、熱心協助同學，是老師們的得力幫手，曾獲在小桃子徵文、科展比賽、健康體位學藝競賽四格漫畫比賽、學生美術比賽水墨畫類等獲佳作；北勢國小陳芊蘥，積極參與服務學習，擔任學校閱讀小志工、擔任學校直笛團次中音笛團員並參與社區演出。

桃園巿長張善政（左）與國小「市長獎」受獎學生合影。（記者李容萍攝）

桃園巿長張善政（左）與國小「市長獎」受獎學生合影。（記者李容萍攝）

桃園巿長張善政（左）與國小「市長獎」受獎學生合影。（記者李容萍攝）

桃園巿長張善政（左）與國小「市長獎」受獎學生合影。（記者李容萍攝）

桃園巿長張善政（左）出席國小「市長獎」與受獎學生合影活動。（記者李容萍攝）

桃園巿長張善政（左）出席國小「市長獎」與受獎學生合影活動。（記者李容萍攝）

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