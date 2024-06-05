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首頁　>　桃園市

疑遭霸凌女國中生墜樓昏迷付不出350萬醫療費 學校開專戶5天募到了

2024/06/05 15:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區某國中今年3月16日發生八年級女學生在學校墜樓意外，女學生造成腦傷、多處骨折等，傷勢相當嚴重，第一時間被救護車送到醫院開刀搶救，昏迷指數在6、7間至今2個多月未醒；因女學生爸媽都在中國開店，月收入2.8萬元，隔代照顧她的阿公、阿嬤因付不出龐大醫療費用350萬元，終日以淚洗面。

女學生就讀學校的女校長得知此事，為幫助這名女學生度過難關，5月29日協助申請開設學校教育儲蓄專戶，並於5月30日起受理各界愛心捐款，該女校長今（5）日表示，所申請募集的350萬元，短短5天（上班日）、已在今天中午達標，該教育儲蓄專戶已同步關閉，學校很感謝和感激逾700位捐款者的愛心，讓個案可以持續安心地接受醫療照護。

至於外傳女學生墜樓原因，可能是長期遭到學長、學姐精神霸凌，甚至還被一群人包圍叫囂，並拿手機拍攝影片PO網嘲笑，讓她扛不住壓力，甚至不敢上學，桃園市政府教育局回應，教育局及校方於案發後積極協助家長，除將儘速完成校園霸凌調查外，也將協助校方校園巡守隊及更新校園監視器設備所需經費。

另針對行為人部分，已送學生獎懲委員會懲處，召開個案會議擬定管教與輔導策略，並由市府警察局少年隊多次入校輔導在案。

教育局也說，個案女學生已由衛生局協調轉介具高壓氧的院所持續醫治；另校方也為其設立教育儲蓄專戶協助學生後續所需，教育局感謝各界熱心捐款，共同協助學生及家屬度過難關。

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