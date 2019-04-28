國三生疑遭霸凌墜樓 母泣訴：別再惡意散播謠言...

2019-04-28 13:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區某國中劉姓國三生在校疑遭同學霸凌22日墜樓重傷，週五校長公開4度鞠躬道歉，近日網路掀起論戰，甚至指劉生才是霸凌者，今天劉生媽媽在議員陪同下開記者會出面呼籲停止網路謠言攻擊，聲淚俱下強調網路流言非事實，強調兒子是被害者，希望不要再有散播惡意的謠言，讓真相調查順利，也感謝社會關心也捥拒各界募款、捐款。

劉生阿姨說，劉生一直遭到言語霸凌，直到事發22日上午，仍遭到同學以「同性戀」、「愛滋病」等言語攻擊，他事後告訴我們「他乾脆不要出現在學校裡，不要見到他們，就算再2個月畢業、下個月會考，都無法忍耐了！」最後才選擇以這種方式表達，阿姨說，可見孩子承受多大的壓力！

劉生從4樓墜下，造成脊椎第四五節壓迫性粉碎骨折、雙腿粉碎性骨折、骨盆骨折及左手臂骨折，已經接受2次骨折，之後還要手術，劉生媽媽說，兒子雙腿重傷可能影響未來行走。

劉生媽媽表示，兒子被霸凌，多次向校方發出求救卻遭到漠視「學校無作為才發現生嚴重後果」校方事後道歉也無法彌補傷害，對於校長道歉感受不到歉意，老師的說法也是卸責之辭，希望校方別再推諉責任，也認為教育局、學校調查2個月才有結果實在太久了，因為學生再2個月就畢業，擔心影響調查，至今教育單任都未告知調查進度，校方也從週五未再出現。

劉生阿姨說，現在網路也不斷有人以同班同學的哥哥、學妹發文，指劉生「是霸凌的惡霸，攻擊同學父母，全班同學都討厭他」等，但這些不是事實，由於已進入司法調查，希望流言平息、別再散播謠言，讓真相還原，記者會中律師也陪同表示，如果流言太過份，不會寬貸。

民進黨籍市議員賴佳微表示，希望教育局及教育部針對校園霸凌的通報與處理機制 ，再次檢視流程並督導各級院校是否即時啟動，並針對本案訂出一定時程，儘速調查並還原霸凌真相，以還給所有成長中的孩子一個健康安全平等尊重的學習環境。

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