桃市府、市農會簽署MOU 遠百大樓納捷運開發區連通車站

桃市府與桃園市農會簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書，由市長張善政（右）、市農會理事長李文政（左）代表簽署。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/03 18:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕捷運綠線G07站與桃園鐵路地下化桃園車站共構，原本G07站出入口及通風井規劃在站前廣場空間，考量可能影響行人動線，桃市府今（3）與桃園市農會簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書，未來將該設施移至市農會所有建築基地內（現為遠東百貨），並打通地下連通道讓大樓與車站連通，共創桃園車站新風貌。

簽署儀式由市長張善政、市農會理事長李文政代表簽署，張善政表示，桃園車站是捷運綠線、棕線及桃園鐵路地下化3條大眾運輸路網匯集之處，勢必成為北北桃地區重要交通節點，緊鄰的市農會所有建築基地亦會有很大的開發價值，將來勢必會進行重新開發，但重新開發會受限容積率等限制，若與站體合作開發一定無可限量，一方面站前廣場不會有通風井及出入口，二方面打通車站與大樓連通道，不僅讓行人出入更方便，也創造更多的商業空間，相信屆時市農會大樓與台鐵車站大樓，將成為桃園車站雙塔地標，而G07車站的做法也可複製到捷運其他車站，像是鄰近橘線O12站果菜市場土地，現由13區農會跟市農會一起經營，現在即可從長計議合作規劃。

李文政表示，原來規劃的G07站出入口及通風井，就位在市農會所有建築基地前，確實會影響行人動線及景觀，因此決定與市府合作創造雙贏，同時也希望能帶動車站人潮，另，果菜市場土地有1萬5000多坪，未來也有捷運通過，也能作為一個示範點，與市府合作開發、 活化。

桃市府捷運工程局長劉慶豐表示，捷運綠線預計2030年全線通車，棕線則力拚明年動工，桃園鐵路地下化也由鐵道局努力施作中，為改善G07站站前景觀通透性，捷運局已初步將通風井等設施優化，由側吹式改為上吹式，高度由11.45公尺降為6.5公尺，大幅降低量體高度減少壓迫感，接下來則是規劃整合車站周邊開放空間，因此透過簽署合作意向書方式與市農會合作，未來市農會所有建築基地開發重建時，一併將捷運設施移至開發大樓內，並規劃為捷運開發區，將大樓與車站連通。

桃市府與桃園市農會簽署「捷運綠線G07站捷運設施移設」合作意向書，由市長張善政（右）、市農會理事長李文政（左）代表簽署。（記者鄭淑婷攝）

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