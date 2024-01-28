龍年春遊好去處！ 桃市這些景點及2森林遊樂區2/9休園1天

拉拉山國家森林遊樂區區2月9日（農曆除夕）休園1天。（記者李容萍攝）

2024/01/28 21:22

〔記者李容萍／桃園報導〕龍年農曆春節將至，桃園市政府風景區管理處轄管的虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區、巴陵一、二號隧道及巴陵隧道驛站，及復興區東眼山、拉拉山國家森林遊樂區2月9日（農曆除夕）休園1天，以及羅浮溫泉是2月8、9及10日（年初一）休園3天，春節期間其他時間正常服務。

農業部林業及自然保育署新竹分署轄管的桃園市復興區東眼山、拉拉山國家森林遊樂區2月9日（農曆除夕）休園1天，春節假期其他時間正常開放，各園區將視遊客人數，即時啟動人潮總量管制，維持旅遊品質，歡迎民眾趁假期走訪東眼山、拉拉山國家森林遊樂區，欣賞櫻花、柳杉美景、雲瀑、生痕化石及巨木群等生態景觀，均是春遊踏青的好去處。

漫步東眼山步道，除能發現山紅頭、赤腹山雀、繡眼畫眉、冠羽畫眉等鳥類穿梭期間，還可能偶遇藍腹鷴一同陪你散步，小提醒，如於步道發現藍腹鷴，請不要驚擾、追逐，靜靜的觀察反而會發現更多有趣的動物行為；且結束一天的森林浴與林間健行後，還有斑斕耀眼的晚霞伴你回家！

新竹分署表示，歡迎民眾春節期間前往轄區東滿步道、北插天山登山步道、塔曼山登山步道，進行踏青走春旅遊，也提醒登山民眾，前往插天山自然保留區內的北插天山、福巴越嶺步道（開放巴崚端5.4至18公里），須在登山至少5天前，先上林業及自然保育署自然保育網的「自然保護區域進入申請系統」申請入山許可，以免受罰。

另外，桃園市觀光旅遊局針對熱門景點共設置25個觀光景區舒適度燈號，依人潮狀況區分為綠燈舒適、橘燈略擠及紅燈擁擠。觀旅局預估，2022年與2023年元旦連假遊客人數有70萬到75萬人次，今年春節連假人潮勢必更多，建議民眾出遊時可先至桃園觀光導覽網查詢舒適度燈號。

桃園市復興區小烏來天空步道2月9日（農曆除夕）休園1天。（記者李容萍攝）

桃園市復興區小烏來天空繩橋2月9日（農曆除夕）休園1天。（記者李容萍攝）

羅浮溫泉是2月8、9及10日（年初一）休園3天。（記者李容萍攝）

漫步東眼山步道，除能發現山紅頭、赤腹山雀、繡眼畫眉、冠羽畫眉等鳥類穿梭期間，還可能偶遇藍腹鷴一同陪你散步。（新竹分署提供）

漫步東眼山步道，山櫻花已陸續盛開。（新竹分署提供）

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