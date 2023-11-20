恐怖情人打死護花使者 拒認罪又以精神病卸責

曹男打死楊男，拒認罪又以精神病卸責被判8年6月定讞。（資料照）

2023/11/20 11:39

〔記者溫于德／台北報導〕桃園曹男前年與戴姓女友因感情問題發生爭執，曹男不滿戴女找來楊男陪伴，竟出拳毆打楊男致死。一審依傷害致死罪判曹男有期徒刑7年4月，二審考量他拒絕認罪、試圖以精神病卸責且未達成和解，加重改判為8年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

檢警調查，曹男前年8月17日與女友因租屋發生糾紛，把女友打到鼻青臉腫、摔壞她的手機。12月14日情侶又因感情糾紛起爭執，戴女恐懼曹男又對她動粗，找來楊、薛兩男前來陪伴，曹男心生不滿，帶刀前往戴女住處揮舞恐嚇，警方獲報趕抵處理，將曹男帶回派出所，隨後獲釋。

12月15日凌晨5時許，曹男二度返回女友的住處，趁楊男開門不備時，痛毆對方頭、胸部及身體，楊男多處受傷、頭部重創，送醫急救兩天後身亡。

法院審理時，曹男拒絕認罪，否認有毆打戴女，也沒有將其手機摔壞，拿刀是為了自我保護；何況，他被兩個男的及戴女壓在地上，根本無法毆打楊男。

一審桃園地院根據證人證詞等證據，依傷害致死罪判曹男7年4月徒刑；另依傷害、毀損、恐嚇等罪，併判他5月徒刑、得易科罰金15萬元。

二審高等法院考量一審認定曹男犯傷害、毀損、恐嚇等部分的量刑沒有問題，判決駁回確定；另經囑託醫院進行鑑定，發現他案發前後的意識清楚、記憶連貫，並未受到幻聽或妄想影響，行為當下辨識能力並未明顯減損。

二審考量曹男與楊男素不相識，僅因感情糾紛毆打楊男致死，犯後卻一再否認犯行，甚至企圖以罹患精神病卸責，至今又未與楊男家屬達成和解，足徵毫無悔意，決定加重改判至8年6月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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