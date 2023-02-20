桃園市大園、觀音4階段停水 2/20至2/22影響5263戶

桃園市大園、觀音2區自20日上午9點30分起至22日凌晨3點30分將分4區停水。（記者陳恩惠攝）

2023/02/20 00:03

〔記者陳恩惠／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園觀音分區計量管網委外封閉建置工程」，預計自20日上午9點30分起至22日凌晨3點30分，大園、觀音分4個階段進行施工停水，請民眾預先儲水備用，若遇雨天將順延一天辦理；市府經濟發展局表示，為儘早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，這次停水影響約5263戶。

經發局公用事業科說明，第一階段停水時間為20日上午9點30分至中午12點為止共2小時30分，停水區域為大園區的北港里、南港里；觀音區的草漯、保障、塔腳等3里。包括保障路、保障一至三路、大觀路、大觀路一至二段、尾厝路、忠孝路、成功路一段及莊敬二街共962戶。

第二階段停水時間為20日中午12點至下午4點止共4小時，停水區域為大園區北港里；觀音區的保障、草漯及樹林等3里。包括保障路、保障一路、保障五至六路、忠孝路、新村路一至二段、潮音北路、西濱路三至四段共276戶。

第三階段停水時間為20日晚上11點起至21日凌晨3點30分止共4小時30分，停水區域為觀音區的草新及富林等2里。包括一心路、七賢一街、七賢路、三多街、九如街、九如一至三街、二聖一至三街、二聖路、五福街、五福一至三街、八德街、八德一至六街、六合街、六合一至三街、十全路、十全一街、四維路、四維一至三街、大觀路二至四段、學文路、富忠路、富愛路、富春路、富玉路、工業八路、文林路、新生路、民族路、民族一路、福山路三段、聖心路、聖心二街、草新路、草新一路、莊一街、長興路（以上為大觀路台15線南側）共2748戶。

第四階段停水時間為21日晚上11點起至22日凌晨3點30分止共4小時30分，停水區域為觀音區的富林、樹林及草漯等3里。包括一心路、五福街、四維路、四維一街、大同一路、大觀路二至四段、富國街、富安街、富平街、富春路、富玉路、富觀街、富觀一至二街、富貴街、工業八路、德一至二街、民族路、民族一路、瑞祥街、瑞豐街、福一至三街、福德街、福昌街、福祥街、福祥一街、福祿街、福興街、興一至二街、莊一至三街、莊敬路、長安路、長興路、關平爺路（以上為大觀路台15線北側）共1277戶。

經發局提醒，民眾請預先於停水前6小時儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；恢復供水後若仍無（缺）水時，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線：1910，或向里長洽詢。

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