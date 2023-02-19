桃園龍潭大四方林開庄伯公廟辦「食伯公福」 分福添好運

桃園龍潭大四方林開庄伯公廟舉辦「食伯公福」 ，分福添好運。（記者李容萍攝）

2023/02/19 17:18

〔記者李容萍／桃園報導〕客家人習慣稱呼土地公為「伯公」，農曆2月2日是伯公誕辰（今年國曆2月21日），桃園市政府客家事務局為慶祝伯公生日，19日在龍潭區大四方林開庄伯公廟舉辦別具特色的客家伯公生慶祝祈福儀式，敬備鮮花、素果及壽龜等客家特色供品慶祝伯公生日，由局長林昭賢擔任祝壽儀式主祭，儀式結束後直接將祭品分送信眾食用，這種「分福」的習俗，象徵得到伯公的「賜福」，吃了之後就代表一整年可以福氣滿滿，同時藉此連結客庄居民情感。

林昭賢指出，「伯公」是客家人對土地公的尊稱，也是跟客家地區百姓最親近的神明，很多客家庄在農曆2月初2舉辦「食伯公福」活動，慶祝伯公生日，同時表達對伯公庇佑的感謝，大家會準備祭品到附近伯公廟祭拜跟看戲，儀式結束後直接將祭品分送信眾食用。

龍潭大四方林開庄伯公文化藝術祭活動包括請神看戲、出巡祈安、閹雞比賽、拜壽、米糕龜的「乞龜」活動以及由文化局邀請鄭榮興金滿圓戲劇團義演「古城會」大戲。此外，今日多眾多信眾角逐爐主之位，擲筊結果由黃美華成為新任正爐主、邱建仁、史峻宇、洪明乾等3人為副爐主。黃美華表示，她在前幾天就夢到伯公的神轎到她店裡作客，於是今天特別來祈求伯公讓她能順利當上正爐主，果不其然以8次聖筊勝出成為新任爐主。

包含立法委員呂玉玲、湯蕙禎，市議員劉熒隆、張肇良、黃敬平、徐玉樹、楊家俍，前龍潭鄉長林忠正（林昭賢的父親）等人均到場共襄盛舉，共同祈求新的一年市運昌隆、國泰民安。

桃園龍潭大四方林開庄伯公廟舉辦「食伯公福」 ，分福添好運。（記者李容萍攝）

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