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    首頁　>　桃園市

    國道1號中壢交流道周邊道路調整號誌、取消左轉道

    鄰近國道一號中壢交流道的桃園市中壢區文化街8巷改成二出一進車道，桃園市交通局強調可大幅減少停等時間、增加通行時間。（記者許倬勛攝）

    鄰近國道一號中壢交流道的桃園市中壢區文化街8巷改成二出一進車道，桃園市交通局強調可大幅減少停等時間、增加通行時間。（記者許倬勛攝）

    2022/12/20 20:44

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國道一號中壢交流道尖峰時段周邊車潮如織，連帶衝擊主幹道民族路二段沿線的交通，上下班時間動輒回堵十數分鐘，用路人怨聲載道。為此市府交通局即起調整民族路二段沿線三處路口的號誌及車道，取消既有的左轉保護時相及左轉專用道，改以綠燈早開、遲閉方式，分為「↑、→」及「←、↑、→」兩種方式，可大幅減少停等時間、增加通行車輛，並將鄰近文化街八巷改成二出一進車道，可望改善現況。

    中壢區民族路二段是銜接中壢、平鎮的要道，沿線三處路口包括廣德街、文化街、文化街八巷鄰近中壢交流道南北向匝道，往往尖峰時刻塞車嚴重，交通局為改善現況，從號誌及增加儲車空間兩大方向著手。

    交通局技正黃貴正表示，原則上車流量大的路口會優先劃設專用車道，但民族路二段車流非常龐大，經常發生直行車輛誤闖內側車道導致後方左轉車流動彈不得，為了改善現況，將左轉保護時相（紅燈禁直行，開放左轉）的號誌取消，改為「↑、→」及「←、↑、→」兩種方式，並將綠燈時間從80秒延長至105秒，如此以來，可增加約10數秒的通行時間。

    此外，迴堵最嚴重的文化街八巷原為雙向一車道、3．5公尺寬，交通局考量用路人常藉此路左轉進入民族路二段上交流道，縮減槽化線範圍、改為兩出、一進共3車道，也移除匯出時對向的分隔島共6公尺，可望增加通行車流及儲車空間，每小時的通行車輛數可增加36輛、停等長度減少75公尺。

    交通局後續將以階段性方式調整民族路二段匝道入口前標線，利用增繪彩色導引標線引導汽、機車分流方式，打造更完善的交通環境。

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