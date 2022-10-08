鄭文燦授戰旗：黃瓊慧被稱「qn鄉民女神」 是年輕意見領袖

「鄭運鵬x黃瓊慧後援會成立大會」，現場湧入大批支持者。（記者謝武雄攝）

2022/10/08 15:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員參選人黃瓊慧今上午成立「鄭運鵬x黃瓊慧後援會成立大會」，桃園市長鄭文燦說，黃瓊慧在網路上被稱為「qn鄉民女神」，常常針對公共議題發表言論，是年輕一代意見領袖，她熱愛桃園，關心年輕家庭事務，希望到場選民支持黃瓊慧，讓黃瓊慧高票當選。

成立大會於上午10點在桃園區延平路尚青海鮮餐廳舉行，現場湧入大批支持者，鄭文燦、民進黨桃園市長參選人先後到場，鄭文燦還為黃瓊慧授戰旗，現場「凍蒜、凍蒜」聲不斷。

鄭文燦還批評，國民黨市長參選人張善政曾擔任行政院長，可以幫助桃園卻不關心桃園，如今參選只會抹黑桃園，他當初推動鐵路地下化，行政院只願意負擔199億元，其他800多億元要桃園負擔，之後是民進黨執政，經鄭運鵬協調比照高雄模式，桃園負擔降至257億元。所以大家要堅定支持黃瓊慧、支持鄭運鵬。

鄭文燦也提到，30年前和議員黃景熙都幫忙立委邱垂貞，兩人也是前後期議員，如今女兒黃瓊慧接棒，民進黨就是要吸收這樣的新血輪；最後鄭文燦說，坊間有人黃瓊慧很高票的說法，這反而危險，希望到場選民還是要支持黃瓊慧，讓黃瓊慧高票當選。

鄭運鵬則稱讚，鄭文燦幼兒、老人福利措施做得好，8年人口增加21萬人，去年全國新生人口15萬人，桃園就佔2萬，而台商投資1.7兆元，桃園就佔了3400億元；黃瓊慧是3個孩子的媽媽，代表溫和的力量，這非常重要，鄭文燦任內各項建設，都不會生氣，用溝通、協調方式解決問題。

鄭運鵬表示，反觀對手張善政質問，蘆竹國民運動中心他為什麼不生氣，但整天「翻桌」是不能解決問題，張善政做過行政院長，為什麼機場捷運不能通車，桃園工程有很多小缺點，還是要循序漸進解決問題，最後還有保固；他做書記長就是溝通協調，他和瓊慧、鄭文燦從來不生氣還是可以解決問題，所以人格特質很重要，桃園需要會解決問題的人。

鄭運鵬強調，事實上，以往桃園後站淹水，甚至到龜山工業區，也是黃景熙多次和市府溝通協調，最後由鄭文燦拍板定案，而黃瓊慧是3個小朋友媽媽，特別重視兒童政策，與他的各項兒童政策不謀而合，這包含捷運站設市立兒童樂園、市立兒童醫院；其次老人家有各種疾病可推動整合門診，市立老人長照中心，下一階段需要新的議員黃瓊慧進入議會，代表年輕新生代、有網路聲量了解年輕人的心聲。

「鄭運鵬x黃瓊慧後援會成立大會」，桃園市長鄭文燦為黃瓊慧授戰旗。（記者謝武雄攝）

「鄭運鵬x黃瓊慧後援會成立大會」，鄭運鵬拉起黃瓊慧的手，現場高喊「凍蒜、凍蒜」。（記者謝武雄攝）

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