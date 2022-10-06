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    青少年自殺防治短片甄選 桃園生命線籲傾聽青少年心聲

    桃園市生命線辦青少年自殺防治短片甄選，呼籲各界傾聽青少年心聲。（記者謝武雄攝）

    桃園市生命線辦青少年自殺防治短片甄選，呼籲各界傾聽青少年心聲。（記者謝武雄攝）

    2022/10/06 21:16

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市生命線協會除1995電話熱線服務外，也增加了E-mail的信件輔導服務，統計去年29歲以下來電、來信內容，主要問題分別是精神心理、職場適應與家庭問題；為了更理解青少年，該會今年持續辦理第2屆青少年自殺防治短片甄選，希望帶領社會大眾持續關懷青少年自殺議題。

    桃園市生命線於今在桃園市政府13樓會議室舉行頒獎典禮，桃園生命線理事長卓振哲表示，去年總計來電數為1萬181通，29歲以下的求助者共有1439通，最主要的問題分別是精神心理、職場適應與家庭問題；而在來信數為991封，29歲以下的求助信件共有666封主要問題各為焦慮憂鬱、人際關係、家庭問題，為更理解青少年，協會今年持續辦理「關於青春可能讓你很意外的POINT」甄選，希望帶領社會大眾持續關懷青少年自殺議題。

    卓振哲說，今年共有60多部影片投稿，17部影片完成所有程序，整理出今年投稿的影片對於青少年自殺/自傷的成因，多數影片表達的是來自於多元壓力（混雜家庭、學業成就、同儕人際等因素），以及青少年對於自我認同、他人認同的衝突。

    而當青少年遇到困難時最佳的協助者就是同學、朋友，透過參與社團獲得更多的支持也是很好的方式！所以如果能及早發現青少年的狀況或是當青少年在遇到問題時，能適時地尋求協助；或許能及時的拉住即將殞落的年輕生命。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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